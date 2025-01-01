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رياضة - الدوري التركي

خبر : طرابزون سبور يفسخ عقد مدربه فاتح تيكي بعد نتائج سلبية

الأربعاء 02 سبتمبر 2026 11:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طرابزون سبور يفسخ عقد مدربه فاتح تيكي بعد نتائج سلبية



وكالات /سما/

إسطنبول/سما- أعلن نادي طرابزون سبور التركي عن إنهاء عقده مع المدير الفني فاتح تيكي، الثلاثاء، عبر منصات التواصل الاجتماعي، حاملاً تبريره في الرغبة بتحقيق "مصالح النادي وأهدافه الموضوعة".

جاء القرار بعد تسلسل من النتائج السلبية، إذ خسر فريق صلاح مباراتين متتاليتين: الأولى أمام فيرينتسفاروشي المجري في تصفيات الدوري الأوروبي، والثانية أمام أميد سبورتيف في الجولة الثالثة من الدوري التركي الممتاز، الاثنين.

قضى تيكي (48 سنة) 18 شهراً على رأس الفريق منذ تولاه المنصب في آذار/مارس 2025، محققاً رصيداً من 35 فوزاً مقابل 13 هزيمة و14 تعادلاً.

رغم تدهور النتائج الأخيرة، أكد النجم المصري محمد صلاح، الذي انضم إلى طرابزون سبور في الصيف الماضي، تمسكه بمشروع النادي، قائلاً إن "الخسارة لن تغير شيئاً".

في مباراة أميد سبورتيف، سجّل صلاح الهدف الأول للفريق في الدقيقة 11 من المباراة بانفراد مع حارس المرمى، ليسجل هدفه الثالث في الموسم. لكن فريقه تراجع في النتيجة، حيث أدرك منافسه هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول، ثم حسم جيفت أوربان الفوز لأميد سبورتيف (2-1) في الدقيقة 90.

بعد صافرة النهاية، بقي صلاح في الملعب ليودع جماهير طرابزون سبور ويشكرهم على دعمهم للنادي، معبراً عن اعتذاره عن الهزيمة.

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