ترامب : لا أريد من إيران أن تتفاوض "الوضع يعجبني"

القدس المحتلة / سما /

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء، إنه لا يسعى إلى إجبار الحكومة في طهران على العودة لطاولة المفاوضات، جاء ذلك بالتزامن مع إعلان واشنطن انتهاء موجة الضربات الجديدة على إيران.

وفي منشور له على منصة "تروث سوشيال"، قال ترامب، إن الوضع الحالي "يعجبني جداً"، وأضاف "أنا لا أحاول أن أجبر إيران على التفاوض وتوقيع اتفاقية لا تعني لهم شيئاً كما تردد شبكة أي بي سي للأخبار المزيفة"، بحسب وصفه.

وتابع ترامب زاعماً "لدينا سيطرة كاملة تقريباً على مضيق هرمز والاقتصاد الإيراني ينهار"، مضيفاً "كل ما يفعلونه هو أنهم يؤخرون المصير المحتوم"، وأنهى منشوره بالتساؤل عن المدة التي سيتطلبها الأمر للإيرانيين للتحرك ضد حكومتهم، موضحاً "متى سينهض الشعب الإيراني ويقاتل".

وفي وقت سابق، نقلت شبكة "فوكس نيوز"، عن الرئيس ترامب تهديده إيران بأنها إذا ردت "على الضربات الأمريكية الحالية فستتعرض لضربات أقوى بكثير"، وقال إن "إيران لن تبقى قائمة إن ردت على الضربات الأمريكية الأخيرة"، مبيناً أن الضربات التي ينفذها جيشه اليوم تمثل ضربة كبيرة جداً.

وأشار إلى أن "الإيرانيين كانوا يحاولون إعادة بناء أنظمة الرادار وكنا نراقبهم وضربناها قبيل اكتمالها".

وتابع ترامب، أن "حاملة الطائرات "يو إس إس جورج واشنطن" محملة بالكامل بالذخائر ومستعدون لمواصلة القتال إذا ردت إيران".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، استهداف قوات أمريكية في قاعدة بالأردن بصواريخ باليستية، وقصف قاعدة الشيخ عيسى بالبحرين ومهاجمة منظومات الرادار ومواقع تمركز القوات الأمريكية في قاعدتي الظفرة والمنهاد في الإمارات.