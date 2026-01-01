قطع أثرية حجرية بعمر 280 ألف عام تكشف مراحل استيطان أوزبكستان

وكالات /سما/

طشقند/سما- أعلنت أكاديمية العلوم الأوزبكية عن اكتشاف مهم لقطع أثرية حجرية في أوزبكستان، حيث عثر فريق من الباحثين الروس والأوزبك على هذه الآثار في موقع حفريات بمنطقة طشقند. وتشير التقديرات الأولية إلى أن هذه القطع تعود إلى فترة زمنية تتراوح بين 280 و320 ألف عام.

أوضحت الخدمة الصحفية للأكاديمية أن "القطع الأثرية الحجرية المُكتشفة في الطبقة الثالثة من التربة الأحفورية القديمة تملك دلالة علمية بالغة الأهمية. وبناءً على التقييمات الجيولوجية والمناخية الأولية، تشير البيانات إلى تشكل هذه الطبقة قبل نحو 320 إلى 280 ألف عام".

يأتي هذا الاكتشاف نتيجة تعاون مشترك بين الباحثين من معهد الآثار والإثنوغرافيا التابع لفرع سيبيريا بأكاديمية العلوم الروسية، وبين معهد الأنثروبولوجيا ومعهد التاريخ التابعين لأكاديمية العلوم الأوزبكية. امتدت جهود البحث في هذا الموقع على مدار ثلاث سنوات متتالية قبل التوصل إلى هذا الاكتشاف الذي يُحتمل أن يكون الأقدم بين المواقع الأثرية المعروفة في أوزبكستان إذا ما تم تأكيد عمر القطع المُكتشفة بشكل نهائي.

خلال سنوات العمل السابقة على الموقع، عثر الفريق على قطع أثرية حجرية أخرى متفرقة في المنطقة، لكن كان من الصعب تحديد العمر الفعلي لتلك الآثار. وتُشير طبيعة الاكتشافات الموزعة على طبقات تربة متعددة من عصور مختلفة إلى أن عملية استيطان البشر لمنطقة أوزبكستان مرّت بمراحل متعاقبة امتدت عبر آلاف السنين.

أكدت أكاديمية العلوم الأوزبكية أن هذه الاكتشافات الحديثة تحمل وزنا كبيرا في دراسة المراحل الأولى من العصر الحجري القديم على أراضي أوزبكستان. وتُساهم هذه النتائج في تحديد مسارات هجرة الشعوب القديمة عبر آسيا الوسطى، وفي فهم أعمق لكيفية تكيف هذه الشعوب مع التحولات المناخية الكبيرة التي شهدتها المنطقة عبر العصور.

وفي سياق متصل، أفادت وكالة التراث الثقافي في أوزبكستان في وقت سابق بأن العلماء عثروا على بناء قديم يعود إلى القرنين الرابع والخامس الميلاديين في المنطقة، حيث اكتُشفت على جدرانه نقوش فنية فريدة تصور أنواعا متنوعة من الأزهار.

اقرأ أيضًا: