إم جي 07 تحقق طلبات قياسية.. 10 آلاف حجز في أقل من دقيقتين

وكالات /سما/

الصين/سما- بدأت شركة إم جي التابعة لمجموعة سايك الصينية بتسليم سيارة MG 07 الجديدة للزبائن في الأسواق الصينية، وذلك يوم 1 سبتمبر/أيلول الحالي، بعد إطلاقها رسميًا قبل عشرة أيام.

وأعلنت الشركة عن نتائج غير مسبوقة في استقطاب الطلبات، حيث تجاوزت الحجوزات المؤكدة 31 ألف طلب خلال العشرة أيام الأولى من عرضها في السوق الصينية، بعد إطلاقها في 21 أغسطس/آب. الإنجاز الأبرز كان في استقطاب أول 10 آلاف طلب بالكامل خلال دقيقة و57 ثانية فقط، وهو رقم استثنائي أكدته الشركة في إعلاناتها الرسمية. بهذا الإنجاز تفوقت MG 07 على نسختها السابقة MG 4، التي احتاجت إلى 39 دقيقة و37 ثانية لتحقيق نفس الحد من الطلبات.

تأتي السيارة الجديدة بسبع فئات مختلفة تجمع بين نسخ كهربائية بالكامل وأخرى هجينة قابلة للشحن. تبدأ الأسعار الرسمية من 108,900 يوان (حوالي 16 ألف دولار أمريكي أو 59,500 درهم إماراتي)، وتصل إلى 159,900 يوان (نحو 23,500 دولار أمريكي أو 87,400 درهم). وأعلنت الشركة عن تطبيق خصم محدود الأجل يتراوح بين 2% و3% حسب الفئة المختارة.

من حيث المواصفات، تبلغ أبعاد MG 07 حوالي 4.886 متر طولاً و1.9 متر عرضاً و1.478 متر ارتفاعاً، مع قاعدة عجلات بطول 2.825 متر. تتميز السيارة بأبواب بلا إطارات حول النوافذ وجناح خلفي كهربائي يدعم خمس وضعيات مختلفة، مع جنوط بقياس 19 بوصة، وصندوق أمامي بسعة 168 لتراً وصندوق خلفي بسعة 697 لتراً.

تزود الفئات الأعلى تجهيزاً بمقاعد خاصة توفر شعور انعدام الجاذبية، بالإضافة إلى وظائف التهوية والتدفئة والتدليك. كما تحتوي على نظام صوتي متقدم يضم 21 سماعة، وثلاجة مزدوجة المناطق بسعة 30 لتراً مدمجة في منطقة الأمتعة.

النسخ الكهربائية بالكامل تعتمد على منصة تعمل بجهد 800 فولت ومحرك كهربائي أمامي يتوفر بقوة 236 أو 315 حصاناً حسب الفئة، مع عزم دوران يبلغ 300 أو 350 نيوتن متر. تتاح البطاريات بسعات 67 أو 91 كيلوواط/ساعة، مما يوفر مدى كهربائي يتراوح بين 610 و845 كيلومتراً.

أما النسخة الهجينة القابلة للشحن فتجمع بين محرك بنزين سعة 1.5 لتر بقوة 110 أحصنة ومحرك كهربائي بقوة 204 أحصنة. توفر هذه النسخة مدى كهربائياً يصل إلى 245 كيلومتراً وفقاً لمعيار CLTC، مع استهلاك وقود يبلغ 2.91 لتر لكل 100 كيلومتر عند انخفاض شحن البطارية. يصل المدى الإجمالي الدمج الوقود والكهرباء إلى 1,745 كيلومتراً عند شحن البطارية بالكامل وامتلاء خزان الوقود.

تعتمد MG 07 على نظام Momenta R7 للقيادة الذكية والمساعدة في التحكم، الذي يدعم ميزة Navigate on Pilot على طرق المدن والطرق السريعة. يشمل النظام كذلك مساعدات متقدمة في سيناريوهات الركن المختلفة (تسعة سيناريوهات)، بالإضافة إلى 25 وظيفة للسلامة النشطة تعزز الحماية أثناء القيادة.

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