السفير الأمريكي بإيطاليا ينقل البعثة الدبلوماسية إلى يخت بـ450 مليون دولار

وكالات /سما/

حوّل السفير الأمريكي لدى إيطاليا تيلمان فيرتيتا يخته الفاخر "Boardwalk" إلى سفارة غير رسمية عائمة على مياه البحر الأبيض المتوسط، مستغلًا الرحلة الصيفية التي امتدت عبر السواحل الإيطالية لاستقطاب كبار المسؤولين ورجال الأعمال وتعزيز العلاقات الثنائية بين واشنطن وروما. وتبلغ قيمة اليخت نحو 450 مليون دولار، ويمتد على طول 380 قدمًا (115 مترًا تقريبًا)، ويضم 6 طوابق رئيسية مزودة بحمامي سباحة ومهبطي مروحيات وملعب غولف مصغر ومنتجع صحي وقاعة سينما.

بدأت رحلة فيرتيتا في يونيو/حزيران 2026، حيث زار صقلية والبندقية وسردينيا، وانطلقت من مدينة تشيفالو بصقلية حيث تعود جذور عائلته الإيطالية. وخلال توقف اليخت في ميناء ليفورنو، واجه السفير الملياردير من ولاية تكساس تأخيرات بسبب عاصفة عنيفة أبطأت حركة السفينة بعد عطلة نهاية أسبوع قضاها في قرية بورتوفينو الساحلية. وفي البندقية، تعرض لاحتجاجات مناهضة للثروة، لكنه أعرب عن استعداده للالتقاء والحوار مع المحتجين بشأن انشغالاتهم.

على صعيد التصميم الداخلي، تفاخر فيرتيتا بمزج الفخامة مع لمسات منزلية عادية. طلب بناء اليخت من شركة "Lürssen" الألمانية المرموقة عام 2022، وتولى بنفسه اختيار التصميم الداخلي الحديث الذي يضم أعمالًا فنية وزجاج مورانو ولوحة كبيرة لمارلين مونرو وثريات فخمة ورخام وفسيفساء متنوعة. لكنه أصرّ على وجود مطبخ عائلي بسيط حيث يستطيع أفراد أسرته تحضير طعامهم بأنفسهم، بما في ذلك ثلاجة عادية تحتفظ بالبقايا وخلاط مطبخ عادي وجهاز لتعقيم زجاجات الأطفال وغرفة ألعاب لابنته إيل البالغة من العمر خمس سنوات.

يحتل فيرتيتا المرتبة 109 ضمن قائمة أثرياء "فوربس 400" الأمريكيين، وجمع ثروته من قطاعات الضيافة والترفيه. فأسس شركة Landry's القابضة التي تمتلك مئات المطاعم والفنادق والكازينوهات، إضافة إلى ملكيته لفنادق وكازينوهات "Golden Nugget" وفريق "هيوستن روكتس" لكرة السلة. ويعتقد بأن خبرته التجارية تجعله سفيرًا مختلفًا يتمتع بسهولة الوصول إلى شخصيات سياسية وتجارية بارزة.

وصف فيرتيتا الاستضافة على اليخت بأنها ليست محاولة للتباهي بالثروة، بل وسيلة لبناء علاقات أمريكية-إيطالية وتعزيز الصلات مع المدن التي يزورها. وأشار إلى أن تدريب قوات الأمن الإيطالية على الإجراءات الأمنية للرحلة يشكل قيمة مضافة، علمًا بأنه يتحمل معظم نفقات الرحلة بنفسه فيما توفر الحكومة الإيطالية الحماية الأمنية فقط.

يؤيد فيرتيتا سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويعتقد بأنها ساهمت في إدراك أوروبا لأهمية حلف الناتو. وتعود علاقته بترامب إلى عام 1999، عندما طوّر مطعمًا داخل أحد فنادقه. وقلّل فيرتيتا من أهمية الخلافات العلنية بين ترامب ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، معتبرًا بعض تصريحات الرئيس الأمريكي نوعًا من المزاح. كما يعتبر منصب السفير لدى إيطاليا حلمًا قديمًا، خاصة بعد تعمقه في معرفة جذوره الإيطالية.

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