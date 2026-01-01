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ملكية الهلال

خبر : الوليد بن طلال يُعلن استحواذ شركته على 70% من ملكية نادي الهلال

الأربعاء 02 سبتمبر 2026 09:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الوليد بن طلال يُعلن استحواذ شركته على 70% من ملكية نادي الهلال



وكالات /سما/

الرياض/سما- أعلنت شركة المملكة القابضة عبر منصة "إكس" أنها أتمت الثلاثاء الأول من سبتمبر/أيلول استحواذها على 70% من أسهم نادي الهلال السعودي، في صفقة شراكة مع صندوق الاستثمارات العامة الذي يحتفظ بـ 30% من الملكية.

بلغت قيمة الاستحواذ المباشر 840 مليون ريال سعودي (حوالي 223 مليون دولار أمريكي)، مقابل حقوق ملكية تبلغ 1.2 مليار ريال سعودي (حوالي 318 مليون دولار أمريكي).

كتب الوليد بن طلال، مؤسس شركة المملكة القابضة، عبر منصة "إكس": "اتممنا اليوم الساعة (3:56) صفقة استحواذ 70% من الهلال، بشراكة الدولة ممثلة بصندوق الاستثمارات العامة 30%، مؤكدين لسمو الأمير محمد ولي العهد دعم شركة المملكة التام، ودعمي التام والمطلق لمتطلبات الهلال ليرفع رايتنا عالياً".

بموجب هذه الصفقة، أصبح توزيع الملكية في نادي الهلال موزعًا بين شركة المملكة القابضة بـ 70% وصندوق الاستثمارات العامة بـ 30%، فيما يحتفظ الصندوق السعودي بملكية كاملة (100%) في أندية النصر والاتحاد والأهلي.

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