  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

مؤتمرات تقنية

خبر : SBM تعرض حلولًا رقمية متقدمة في LEAP 2026 برعاية IBM وشركاء عالميين

الأربعاء 02 سبتمبر 2026 09:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
SBM تعرض حلولًا رقمية متقدمة في LEAP 2026 برعاية IBM وشركاء عالميين



وكالات /سما/

الرياض/سما- تُشارك شركة Saudi Business Machines (SBM)، الرائدة في حلول تقنية المعلومات والاتصالات المؤسسية، في معرض LEAP 2026 بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في ملهم، حيث تُقدّم عرضًا شاملًا للابتكار الرقمي تحت شعار "اكتشف كل أبعاد التحول الرقمي".

يمتد جناح الشركة (H3.I30) في القاعة الثالثة من 31 أغسطس إلى 3 سبتمبر، ويعكس التزام SBM بتمكين القطاعين العام والخاص لتحويل استراتيجياتهما الرقمية إلى نتائج تجارية ملموسة وآمنة وقابلة للقياس، ما يدعم أهداف رؤية السعودية 2030.

تستعرض SBM تطبيقات عملية في الذكاء الاصطناعي والتحليلات والبيانات والأمن السيبراني والحوسبة السحابية والبرمجيات المؤسسية والبنية التحتية الذكية وتقنيات الواقع الممتد. وتُعرّف زوّار المعرض بحزمة IBM للبنية التحتية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، ومن بينها IBM LinuxONE Emperor 5 وIBM Power Systems وIBM z17، مع تجربة تفاعلية في لعبة الفوسبول مدعومة بمنصة IBM watsonx.ai.

من بين الحلول البارزة في الجناح، مركز حماية التهديدات المتقدمة (ATPC)، الذي يوفر عمليات أمنية متكاملة ومراقبة مستمرة للتهديدات واختبار وأتمتة مع خبرات متخصصة لمواجهة المخاطر السيبرانية المتطورة. بالإضافة إلى ذلك، تُبرز SBM منصة "مركز الذكاء الاصطناعي والبيانات" التي تسهّل بناء بنية بيانات موثوقة وتوسيع قدرات التحليلات وتعلم الآلة.

تُقدّم منطقة Techxagon التابعة لـ SBM حلولًا مبتكرة محلية تُعكس جهود الشركة في دعم الابتكار الرقمي السعودي. يدعم الشراكات الاستراتيجية هذا الحضور المتميز، حيث يعمل IBM كشريك استراتيجي على تقديم حلول بنية تحتية مؤسسية معدّة للذكاء الاصطناعي، تركز على الأداء والموثوقية والأمن والتحول السحابي في القطاعات عالية التنظيم وكثيفة البيانات.

يُرافق SBM عدد من الشركاء المتميزين في المعرض. تركّز HCLSoftware وIFS على برمجيات العمليات المؤسسية والذكاء الاصطناعي والتحليل الذكي، بينما تُخصّص IFS اهتمامًا لحلول تخطيط الموارد المؤسسية والصيانة الميدانية السحابية والحلول الصناعية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

يُساهم الشركاء الذهبيون (Kiteworks وMariaDB وSAS وNine Summits Tech وPCW) في العرض بتقديم حلول متخصصة في مجالات البيانات والتحليل والتكامل الأمني.

أكّد عصام الشيحة، الرئيس التنفيذي لـ SBM، أن "LEAP منصة ديناميكية تحوّل الطموحات التقنية إلى نتائج عملية"، مؤكدًا سعي الشركة لبناء منظومة رقمية سعودية مزدهرة عبر حلول محلية مبتكرة وشراكات مع رواد التقنية العالمية، بهدف تعزيز الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتحول الرقمي المستدام.

اقرأ أيضًا:

#LEAP 2026 #SBM #الذكاء الاصطناعي #التحول الرقمي #الأمن السيبراني #IBM #تقنية المعلومات #الرياض #الحوسبة السحابية #البيانات الضخمة

الأكثر قراءة اليوم

شهداء وجرحى في محاولة اختطاف قائد بالأمن الداخلي..اشتباكات وقصف عنيف بعد اكتشاف ميليشيات عملية غرب غزة

الميلشيات قتلت زوجته قبل اختطافه ..كاتس يزعم : إسرائيل نجحت في القبض على قيادي بارز من حماس في قلب مدينة غزة

يخشى كشف فضيحة قطر وتحذيرات قادة المنطقة من 7 اكتوبر ..باراك: نتنياهو "حيوان جريح في فخ"..ولن يردعه شيء لمنع الانتخابات

جيش الاحتلال يزعم اغتيال مسؤول الإمداد والصيانة في حماس بغارة على غزة

نفي وتحذير.. "أمن المقاومة" يرد على ادعاءات الاحتلال بشأن الضابط العرابيد

مقتل وإصابة عدد كبير من الجنود ..الحرس الثوري يعلن قصف قاعدة أمريكية بالأردن ضمن عملية "عقاب المعتدي"

مسؤول عسكري إسرائيلي يكشف الجهة الوحيدة الراغبة في استئناف الحرب مع إيران

الأخبار الرئيسية

2-7-730x438

السلطة الفلسطينية: لا نستبعد استهدافاً إسرائيلياً لرجالنا في الأجهزة الأمنية.. لخلق الذرائع

تفاصيل مرعبة ..صحيفة بريطانية تكشف : الخطة السرية بين إيران وروسيا باستهداف حاملة طائرات أمريكية

هآرتس تكشف: تسريع السيطرة على مناطق "ب" لتثبيت حقائق على الأرض قبيل الانتخابات الاسرائيلية

تصعيد اسرائيلي كبير : قصف مدفعي وإطلاق نار عنيف شمال قطاع غزة

بنك إسرائيل: البنوك الإسرائيلية ستواصل علاقاتها مع نظيراتها الفلسطينية حتى نهاية العام