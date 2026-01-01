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رحيل فنان مصري

خبر : وفاة الممثل المصري محمد التاجي عن 72 عاماً

الأربعاء 02 سبتمبر 2026 09:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة الممثل المصري محمد التاجي عن 72 عاماً



وكالات /سما/

القاهرة/سما- توفي الممثل المصري محمد التاجي يوم الأحد، عن عمر يناهز الـ 72 سنة، بحسب إعلان نجله المصطفى عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وسيشع جثمانه إلى مثواه الأخير بعد أداء صلاة الظهيرة من يوم الاثنين.

نعت نقابة المهن السينمائية المصرية الممثل الراحل، ووصفته في بيان رسمي بأنه فنان "أصيل" حمل "إرث العمالقة وترك خلفه مسيرة عامرة بالعطاء الفني والأخلاقي". وتقدمت النقابة بـ "خالص التعازي والمواساة إلى أسرته والأسرة الفنية المصرية والعربية".

التاجي هو حفيد الفنان المصري الراحل عبد الوارث عسر، وبدأ مسيرته الفنية في سبعينيات القرن الماضي، وقدم على مدارها عشرات الأدوار في المسرح والسينما والتلفزيون. وشارك في أفلام سينمائية معروفة منها "الراقصة والسياسي" و"سواق الهانم" و"الجزيرة 2".

أما في المسلسلات التلفزيونية المصرية، فقدم الفنان الراحل أدواراً في عدد كبير من الأعمال الشهيرة منها "البشائر" و"بوابة الحلواني" و"زيزينيا" و"سكة الهلالي" و"دهشة" و"جبل الحلال" و"يونس ولد فضة" و"فلانتينو" و"لعبة نيوتن" و"ملوك الجدعنة" و"فاتن أمل حربي" و"الأجهر" و"العتاولة" و"ألف ليلة وليلة – جودر". وكان آخر أدواره التلفزيونية في مسلسل "بابا وماما والجيران" الذي عُرض هذا العام.

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