عمرو يوسف يعود لرمضان ببطولة مسلسل عن الدفاع المدني

وكالات /سما/

القاهرة/سما- أعلن الفنان المصري عمرو يوسف، عبر حسابه على منصة إنستغرام يوم الجمعة 28 آب/أغسطس، عن مسلسل جديد بعنوان «180» من بطولته، مقرراً عرضه ضمن موسم الدراما الرمضانية في العام 2027، ليعود بذلك إلى السباق الدرامي الرمضاني بعد 4 أعوام على مشاركته الأخيرة في بطولة مسلسل «الكتيبة 101» إلى جانب الفنان آسر ياسين.

نشر يوسف البوستر الترويجي الأول للعمل برفقة تصريح أوضح من خلاله طبيعة المشروع الجديد، حيث قال: «بعد الصورة دي حصل كلام كتير، بس المهم إننا بنعمل لأول مرة بعد 100 سنة سينما قصة عن رجال الدفاع المدني، لما الكل بيهرب وبيجري من النار، دول بيدخلوا، بس كده، مش محتاج كلام كتير.. انتظروا مسلسل جديد هنحط فيه كل مجهودنا، ودعواتكم معانا». يشير التصريح إلى أن العمل يسعى للمرة الأولى في تاريخ السينما المصرية الممتد لقرن إلى تسليط الضوء على الدور الحيوي الذي يلعبه رجال الدفاع المدني وتضحياتهم في مواجهة الحرائق وإنقاذ الأرواح والممتلكات.

يتولى تأليف مسلسل «180» الكاتب محمد حجاب، بينما يقف خلف الإخراج أحمد ماجد، مما يشير إلى تعاون بين فريق عمل متمرس. يأتي هذا العمل بعد مشاركة عمرو يوسف الأخيرة في مسلسل «الفرنساوي»، الذي عُرض على منصة «يانغو بلاي» في أواخر شهر نيسان/أبريل الماضي، حيث جسد دور بطل العمل خالد مشير الملقب بـ«الفرنساوي»، محام استثنائي يمتلك قدرة فائقة على كسب القضايا بفضل ذكاء حاد، قبل أن تنقلب حياته رأساً على عقب بعد اكتشافه مقتل حبيبته السابقة، ليصبح المتهم الأول في الجريمة ويخوض معركة مثنوية أمام الرأي العام وفي الوقت ذاته يعيد اللقاء مع والده بعد غياب استمر 30 سنة.

تعكس عودة عمرو يوسف إلى مسلسل رمضاني جديد حرصه على تقديم أعمال درامية متنوعة تتناول قضايا اجتماعية ذات أهمية، خاصة وأن موضوع الدفاع المدني لم ينل الاهتمام الدرامي الكافي رغم أهمية دور هذه الفئة في المجتمع، مما قد يضفي جاذبية خاصة على المسلسل بين الجمهور والنقاد على حد سواء.

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