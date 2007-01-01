الطاقة الذرية : الكشف عن 73 طنا من اليورانيوم في موقع نووي سري في سوريا

أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، في تقرير سري صدر مساء (الثلاثاء)، بأنها أنهت جميع استفساراتها العالقة بشأن تحقيقها في البرنامج النووي السوري خلال فترة حكم الأسد.

وأشادت بالنظام الحالي للرئيس أحمد الشرع لتعاونه مع مفتشيها.

وأشار التقرير، الذي نشرت وكالتا رويترز وأسوشيتد برس أجزاء منه، إلى أن رئيس الوكالة، رافائيل غروسي، برفقة فريق من كبار المفتشين، زار مؤخرا موقعا سريا لم تكن الوكالة على علم بوجوده إلا في يوليو الماضي، حيث عُثر فيه على 73 طنا من اليورانيوم المعدني الطبيعي.

على الرغم من أن التقارير المتعلقة بالتقرير لا تُصرّح بذلك صراحة، فمن المحتمل أن يكون هذا هو نفس الموقع السري الذي نُشر عنه الشهر الماضي على موقع أكسيوس الإخباري، والمعروف باسم "الموقع 99".

ووفقا لذلك التقرير، فقد طُوّر الموقع في الأصل كجزء من البرنامج النووي السري لنظام الأسد، وكان يُخزّن فيه مواد نووية تابعة لمشروع مفاعل الخبار، وهو المفاعل نفسه الذي قصفته إسرائيل عام 2007.

وادّعى التقرير أنه، بوساطة أمريكية، تم الاتفاق على إزالة المواد النووية من الموقع، نظرا لمخاوف إسرائيل بشأن استمرار حيازة سوريا لها.

ومع ذلك، وبعد أيام قليلة، أعلن وزير الخارجية السوري أسد الشيباني أن المواد النووية ستبقى في حوزة دمشق "لأغراض سلمية "، مضيفا أن "لسوريا الحق في استخدام هذه المواد لأغراض مدنية".

صرح مسؤول أمريكي لموقع أكسيوس الشهر الماضي بأن المواد الموجودة في الموقع تشمل "الكعكة الصفراء" - وهي مسحوق يُستخرج من اليورانيوم، ويمكن معالجته وتخصيبه لاحقا كجزء من دورة إنتاج الوقود النووي.

ورغم أن هذه المواد لا يمكن استخدامها في إنتاج أسلحة نووية، إلا أنه يُقال إنها قد تُستخدم لصنع "قنبلة قذرة"، وهي عبارة عن عبوة ناسفة تقليدية تنشر مواد مشعة لتلويث منطقة محددة، بدلا من إحداث انفجار نووي.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن الجيش الإسرائيلي قصف مداخل الموقع بعد سقوط نظام الأسد في أواخر عام 2024 لمنع الوصول إليه، وأشار أحد المسؤولين إلى أن تل ابيب أوضحت لإدارة ترامب أنها لن تسمح ببقاء المواد النووية في الموقع.

لم يُحدد تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الجديد صراحةً ما إذا كان هذا الموقع هو "الموقع 99"، لكن الوكالة أشارت إلى أن سوريا أبلغتها بوجود موقع جديد في رسالة مؤرخة في 17 يوليو/تموز، ودعتها "للتعاون مع السلطات السورية في إجراءات التفتيش والتحقق في الموقع وأي مواد نووية قد تُعثر عليها هناك".

وفي زيارة لاحقة، كما ذُكر، بقيادة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، غروسي، عُثر على 73 طنا من اليورانيوم المعدني الطبيعي - أي اليورانيوم غير المخصب - وفقًا للتقرير، منها 55 طنا من اليورانيوم الطبيعي على شكل "قضبان وقود ذات غلاف (معدني)".

وأفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضًا بأن "جميع هذه المواد النووية تخضع الآن لإجراءات الاحتواء والتفتيش التي تتخذها الوكالة".