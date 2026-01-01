النوم الإضافي في عطلة الأسبوع يخفض خطر ارتفاع ضغط الدم

وكالات /سما/

توصلت دراسة طبية حديثة إلى أن النوم لفترة أطول خلال عطلة نهاية الأسبوع قد يحقق فوائد صحية ملموسة، خاصة فيما يتعلق بحماية صحة القلب والأوعية الدموية من خلال تخفيض ضغط الدم.

وأظهرت النتائج التي قادتها الدكتورة ناون لي من جامعة كوريا في سيول، والتي تابعت السجلات الصحية لأكثر من 41 ألف شخص على مدى سبع سنوات، أن الأشخاص الذين استطاعوا النوم ساعات إضافية في نهاية الأسبوع مقارنة بأيام الأسبوع انخفضت لديهم احتمالات الإصابة بارتفاع ضغط الدم بمعدل 6% في المتوسط. وحققت فئة من المشاركين، الذين نامو ساعة و27 دقيقة إضافية، أفضل النتائج حيث انخفضت لديهم نسبة الخطر إلى 9%.

وأوضحت الدكتورة لي أن قلة النوم المزمنة تفرض ضغطا إضافيا على الجسم، مما يجعل القلب والأوعية الدموية تعمل بجهد أكبر. وأضافت خلال مؤتمر الجمعية الأوروبية لأمراض القلب في ميونيخ أن "الحصول على بعض النوم الإضافي في عطلة نهاية الأسبوع قد يمنح الجسم فرصة للتعافي وتقليل بعض هذا الضغط"، مؤكدة على أنه "لا يجب أن يشعر الناس بالكسل أو الذنب لكونهم ينامون لفترة أطول قليلا في عطلة نهاية الأسبوع".

يرتبط ارتفاع ضغط الدم المزمن وغير المسيطر عليه بأضرار جسيمة تصيب الأوعية الدموية في جميع أنحاء الجسم، مما يعرّض المصابين لمضاعفات خطيرة تشمل النوبات القلبية والسكتات الدماغية والخرف.

وينصح خبراء الصحة عموما الأشخاص بضرورة النوم من سبع إلى تسع ساعات كل ليلة، لكن عددا كبيرا منهم لا يحققون هذا الهدف بسبب ضغوط الحياة اليومية والالتزامات المهنية المرهقة. وخلال فترة النوم، ينخفض ضغط الدم بشكل ملحوظ، مما يوفر للجسم فرصة ذهبية لإعادة التعافي من ضغوط اليوم. وبالمقابل، فإن قلة النوم تعني أن هذه العملية التجديدية تختصر أو قد تفقد بالكامل، الأمر الذي قد يسبب ضررا متراكما للقلب والأوردة والشرايين بمرور الوقت.

وبينما يؤكد الخبراء على أهمية الحفاظ على جدول نوم منتظم والذهاب للنوم والاستيقاظ في نفس الوقت يوميا، إلا أن الدكتورة لي أشارت إلى أن "فوائد تعويض قلة النوم قد تفوق الضرر المحتمل من جدول نوم غير منتظم قليلا"، مؤكدة أن "الحصول على قدر معتدل من النوم التعويضي قد يكون مفيدا بدلا من أن يكون شيئا نشعر بالذنب تجاهه".

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