بوتين يعلن ضربات انتقامية ضد البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا

موسكو / سما/

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن القوات المسلحة الروسية تلقت أوامر بتنفيذ ضربات واسعة النطاق تستهدف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، موضحاً أن هذه الخطوة جاءت رداً على الهجمات التي استهدفت منشآت الطاقة الروسية.

وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون، قال بوتين إن العمليات العسكرية الروسية مستمرة ضد مواقع عسكرية ومنشآت صناعية وموانئ وبنى لوجستية تستخدمها القوات الأوكرانية.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن روسيا لم تستهدف سفناً مدنية، مؤكداً أن الضربات التي نُفذت ضد بعض السفن كانت دقيقة واستهدفت حصراً السفن التي تنقل أسلحة أو ذخائر إلى أوكرانيا.

كما شدد بوتين على أن أي منشأة ذات طابع عسكري داخل أوكرانيا تُعد هدفاً مشروعاً للقوات الروسية، بغض النظر عن الجهة التي تشغلها أو تدعمها.

وفيما يتعلق بالوضع الميداني، أوضح أن مجموعة قوات الشمال تواصل إنشاء منطقة أمنية على طول الحدود الروسية الأوكرانية في منطقتي سومي وخاركوف، مشيراً إلى أن القوات الروسية باتت على بعد نحو 12 كيلومتراً من مدينة سومي.

وأضاف أن القوات الروسية فرضت سيطرتها خلال الشهر الماضي على 14 بلدة، من بينها كازاشيا لوبان ومدينة سفيتوغورسك، مؤكداً كذلك تحقيق تقدم على نطاق واسع في محور زابوروجيه.

وكشف بوتين عن محاصرة 13 كتيبة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، تضم نحو 5000 جندي.

وعن الملف التفاوضي، أكد الرئيس الروسي أن موسكو لا تسعى إلى تجميد النزاع، بل إلى إنهائه والتوصل إلى سلام دائم وشامل، مختتماً تصريحاته بالتعبير عن ثقته في تراجع قدرات الجانب الأوكراني وانهياره في نهاية المطاف.