فانس يفجر مفاجأة بحديثه عن "المسيح الدجال" وفرضية "آخر الزمان"

وكالات /سما/

قال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إنه "لا يرى مشكلة في أن تؤدي سياسات إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى نهاية الزمان".

وأضاف خلال مقابلة مع البودكاستر المسيحي برايس كروفورد، "هل أعتقد أننا نعيش في نهاية الأزمنة؟ لا أعرف لكني مهتم بنظريات نهاية العالم لكن التركيز كثيرا على ذلك ربما لا يكون جيداً لي روحيا".

وأوضح فانس، أن "هناك أمورا في العالم تجعلني لا أشعر بالصدمة إذا كان المسيح الدجال يسير بيننا"، مبينا أنه يحاول عدم التركيز كثيراً على هذه المسألة.

وتابع، أن "أحد الأمور التي أعتقد أن الكاثوليك يركزون عليها كثيرا، وأرى أنها مفيدة جدا لي، هو فكرة أننا لا نعرف متى سيأتي الله، لكن أُمرنا بأن نحاول، قدر الإمكان، أن نجعل العالم على الصورة التي يريدها الله".

وأضاف فانس، أنه "رغم أنني لن أشعر بالصدمة إذا كنا نعيش في نهاية الأزمنة، فإن ما أحاول التركيز عليه هو القيام بأكبر قدر ممكن من عمل الله الآن. وإذا أدى ذلك إلى نهاية الأزمنة، فلا بأس، وإذا أدى إلى بناء عالم أفضل يزدهر ويستمر لفترة طويلة بعد رحيلي، فهذا أمر رائع أيضا".