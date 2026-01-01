  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

فانس يفجر مفاجأة بحديثه عن "المسيح الدجال" وفرضية "آخر الزمان"

الأربعاء 02 سبتمبر 2026 08:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فانس يفجر مفاجأة بحديثه عن "المسيح الدجال" وفرضية "آخر الزمان"



وكالات /سما/

قال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إنه "لا يرى مشكلة في أن تؤدي سياسات إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى نهاية الزمان".

 
وأضاف خلال مقابلة مع البودكاستر المسيحي برايس كروفورد، "هل أعتقد أننا نعيش في نهاية الأزمنة؟ لا أعرف لكني مهتم بنظريات نهاية العالم لكن التركيز كثيرا على ذلك ربما لا يكون جيداً لي روحيا".
 
وأوضح فانس، أن "هناك أمورا في العالم تجعلني لا أشعر بالصدمة إذا كان المسيح الدجال يسير بيننا"، مبينا أنه يحاول عدم التركيز كثيراً على هذه المسألة.
 
وتابع، أن "أحد الأمور التي أعتقد أن الكاثوليك يركزون عليها كثيرا، وأرى أنها مفيدة جدا لي، هو فكرة أننا لا نعرف متى سيأتي الله، لكن أُمرنا بأن نحاول، قدر الإمكان، أن نجعل العالم على الصورة التي يريدها الله".
 
وأضاف فانس، أنه "رغم أنني لن أشعر بالصدمة إذا كنا نعيش في نهاية الأزمنة، فإن ما أحاول التركيز عليه هو القيام بأكبر قدر ممكن من عمل الله الآن. وإذا أدى ذلك إلى نهاية الأزمنة، فلا بأس، وإذا أدى إلى بناء عالم أفضل يزدهر ويستمر لفترة طويلة بعد رحيلي، فهذا أمر رائع أيضا".

الأكثر قراءة اليوم

شهداء وجرحى في محاولة اختطاف قائد بالأمن الداخلي..اشتباكات وقصف عنيف بعد اكتشاف ميليشيات عملية غرب غزة

الميلشيات قتلت زوجته قبل اختطافه ..كاتس يزعم : إسرائيل نجحت في القبض على قيادي بارز من حماس في قلب مدينة غزة

يخشى كشف فضيحة قطر وتحذيرات قادة المنطقة من 7 اكتوبر ..باراك: نتنياهو "حيوان جريح في فخ"..ولن يردعه شيء لمنع الانتخابات

جيش الاحتلال يزعم اغتيال مسؤول الإمداد والصيانة في حماس بغارة على غزة

نفي وتحذير.. "أمن المقاومة" يرد على ادعاءات الاحتلال بشأن الضابط العرابيد

مسؤول عسكري إسرائيلي يكشف الجهة الوحيدة الراغبة في استئناف الحرب مع إيران

مقتل وإصابة عدد كبير من الجنود ..الحرس الثوري يعلن قصف قاعدة أمريكية بالأردن ضمن عملية "عقاب المعتدي"

الأخبار الرئيسية

تفاصيل مرعبة ..صحيفة بريطانية تكشف : الخطة السرية بين إيران وروسيا باستهداف حاملة طائرات أمريكية

هآرتس تكشف: تسريع السيطرة على مناطق "ب" لتثبيت حقائق على الأرض قبيل الانتخابات الاسرائيلية

تصعيد اسرائيلي كبير : قصف مدفعي وإطلاق نار عنيف شمال قطاع غزة

بنك إسرائيل: البنوك الإسرائيلية ستواصل علاقاتها مع نظيراتها الفلسطينية حتى نهاية العام

مقتل وإصابة عدد كبير من الجنود ..الحرس الثوري يعلن قصف قاعدة أمريكية بالأردن ضمن عملية "عقاب المعتدي"