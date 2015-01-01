ستارمر يعتزل الحياة السياسية ويتنحى عن مقعده في البرلمان البريطاني

القدس المحتلة / سما /

أعلن رئيس الوزراء البريطاني السابق كير ستارمر اعتزاله الحياة السياسية في بريطانيا، بعد قراره التنحي عن مقعده عضواً في البرلمان.

وفي بيان نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، قال ستارمر إن الوقت قد حان للاستقالة من منصبه نائباً عن دائرة هولبورن وسانت بانكراس في لندن بعد 11 عاماً، ما أدى إلى إجراء انتخابات فرعية. وأضاف ستارمر في بيانه: "حان الوقت الآن للتنحي والتركيز على قضايا أخرى: الشؤون الدولية، بما في ذلك الدفاع والأمن والتجارة والتكنولوجيا في عالم سريع التغير".

وذكرت صحيفة "كامدن نيو جورنال"، وهي الصحيفة المحلية لدائرته الانتخابية، أن ستارمر أبلغ حزب العمال بقراره مغادرة البرلمان بعد 11 عاماً، منها ستة أعوام كزعيم للحزب.

وتم تعيين آندي بيرنهام رئيساً للوزراء في يوليو/تموز خلفاً لستارمر، الذي أعلن استقالته وسط ضغوط متزايدة من زملائه النواب في حزب العمال. وكان ستارمر، الذي شغل منصب مدير الادعاء العام بالقطاع العام، قبل أن يصبح نائباً في البرلمان عام 2015، قد قاد حزب العمال من عام 2019 حتى عام 2026. وحقق ستارمر فوزاً ساحقاً في الانتخابات العامة عام 2024، لكنه لم يتمكن من الحفاظ على تأييد الناخبين، وأعلن تنحيه في يونيو/حزيران من هذا العام.

ويُنسب الفضل إلى ستارمر، المحامي السابق في مجال حقوق الإنسان، في إنعاش حزب العمال المنتمي ليسار الوسط، ومساعدته على تحقيق فوز ساحق في الانتخابات العامة عام 2024. ولم يحظَ ستارمر بشعبية كبيرة خلال فترة حكمه التي امتدت لعامين، واضطر في نهاية المطاف إلى التنحي بعد سلسلة من الأخطاء، ليُفسح المجال أمام الزعيم التالي في سلسلة التغييرات التي تشهدها بريطانيا في مناصب رؤساء الوزراء.