  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

هآرتس تكشف: تسريع السيطرة على مناطق "ب" لتثبيت حقائق على الأرض قبيل الانتخابات الاسرائيلية

الأربعاء 02 سبتمبر 2026 08:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هآرتس تكشف: تسريع السيطرة على مناطق "ب" لتثبيت حقائق على الأرض قبيل الانتخابات الاسرائيلية



القدس المحتلة/سما/

كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن الحكومة تعمل على تسريع إجراءات الاستيلاء على الاراضي في الضفة الغربية، من خلال توظيف ملف الآثار، بالتزامن مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية.والهدف من ذلك، هو تثبيت الحقائق على الأرض في حال تشكيل حكومة جديدة.

وأفادت الصحيفة بأن مسؤول الآثار في الإدارة المدنية التابعة للاحتلال وهي وحدة صغيرة تتمتع بميزانيات كبيرة، بات يؤدي دورا في إجراءات تهدف إلى السيطرة على أراض ودفع الفلسطينيين بعيدا عنها.

وبحسب التقرير، لا تقتصر هذه الإجراءات على المناطق المصنفة «ج» والخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، بل تشمل أيضا مناطق «ب»، في خطوة من شأنها توسيع نطاق التدخل الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

وأشار التقرير إلى أن استخدام المواقع والإجراءات الأثرية يوفر أداة إضافية لفرض قيود على استخدام الفلسطينيين لأراضيهم، وتعزيز السيطرة الإسرائيلية عليها، وسط تصاعد سياسات الاستيطان قبل الانتخابات المقبلة.

الأكثر قراءة اليوم

شهداء وجرحى في محاولة اختطاف قائد بالأمن الداخلي..اشتباكات وقصف عنيف بعد اكتشاف ميليشيات عملية غرب غزة

الميلشيات قتلت زوجته قبل اختطافه ..كاتس يزعم : إسرائيل نجحت في القبض على قيادي بارز من حماس في قلب مدينة غزة

يخشى كشف فضيحة قطر وتحذيرات قادة المنطقة من 7 اكتوبر ..باراك: نتنياهو "حيوان جريح في فخ"..ولن يردعه شيء لمنع الانتخابات

جيش الاحتلال يزعم اغتيال مسؤول الإمداد والصيانة في حماس بغارة على غزة

نفي وتحذير.. "أمن المقاومة" يرد على ادعاءات الاحتلال بشأن الضابط العرابيد

مسؤول عسكري إسرائيلي يكشف الجهة الوحيدة الراغبة في استئناف الحرب مع إيران

مقتل وإصابة عدد كبير من الجنود ..الحرس الثوري يعلن قصف قاعدة أمريكية بالأردن ضمن عملية "عقاب المعتدي"

الأخبار الرئيسية

تفاصيل مرعبة ..صحيفة بريطانية تكشف : الخطة السرية بين إيران وروسيا باستهداف حاملة طائرات أمريكية

تصعيد اسرائيلي كبير : قصف مدفعي وإطلاق نار عنيف شمال قطاع غزة

بنك إسرائيل: البنوك الإسرائيلية ستواصل علاقاتها مع نظيراتها الفلسطينية حتى نهاية العام

مقتل وإصابة عدد كبير من الجنود ..الحرس الثوري يعلن قصف قاعدة أمريكية بالأردن ضمن عملية "عقاب المعتدي"

مجتبى خامنئي: دروس قاسية تنتظر العدو الأمريكي ولن تُنسى