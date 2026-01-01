هآرتس تكشف: تسريع السيطرة على مناطق "ب" لتثبيت حقائق على الأرض قبيل الانتخابات الاسرائيلية

القدس المحتلة/سما/

كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن الحكومة تعمل على تسريع إجراءات الاستيلاء على الاراضي في الضفة الغربية، من خلال توظيف ملف الآثار، بالتزامن مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية.والهدف من ذلك، هو تثبيت الحقائق على الأرض في حال تشكيل حكومة جديدة.

وأفادت الصحيفة بأن مسؤول الآثار في الإدارة المدنية التابعة للاحتلال وهي وحدة صغيرة تتمتع بميزانيات كبيرة، بات يؤدي دورا في إجراءات تهدف إلى السيطرة على أراض ودفع الفلسطينيين بعيدا عنها.

وبحسب التقرير، لا تقتصر هذه الإجراءات على المناطق المصنفة «ج» والخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، بل تشمل أيضا مناطق «ب»، في خطوة من شأنها توسيع نطاق التدخل الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

وأشار التقرير إلى أن استخدام المواقع والإجراءات الأثرية يوفر أداة إضافية لفرض قيود على استخدام الفلسطينيين لأراضيهم، وتعزيز السيطرة الإسرائيلية عليها، وسط تصاعد سياسات الاستيطان قبل الانتخابات المقبلة.