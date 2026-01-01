البحرية الألمانية تختبر صاروخ "لورا" الإسرائيلي بالمحيط الأطلسي

القدس المحتلة / سما /

أعلنت البحرية الألمانية نجاح اختبار سري لصاروخ "لورا" الإسرائيلي بعيد المدى في شمال المحيط الأطلسي، في خطوة تؤكد إمكانية تشغيل المنظومة وإطلاقها من على متن السفن الألمانية.

وأجرت فرقاطتان ألمانيتان الاختبار في المياه الواقعة بين أيرلندا وأيسلندا، فيما وصف المفتش العام للبحرية الألمانية كريستيان كاك عملية الإطلاق بأنها "حدث تاريخي"، مشيرا إلى أن بلاده تمضي قدما في خططها لتعزيز قدراتها على استخدام الأسلحة بعيدة المدى.

واعتبر كاك أن نجاح الاختبار يفتح فصلا جديدا في قدرات الردع والاستعداد للدفاع البحري، موضحا أن المنظومة أثبتت إمكانية استخدامها بنجاح من السفن الألمانية، بما يعزز قدرة برلين على حماية أراضيها وحلفائها.

ويأتي الاختبار في سياق برامج التسلح التي أطلقتها ألمانيا بعد اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا، في ظل تنامي المخاوف الأوروبية من التهديدات الروسية. وزادت هذه المخاوف عقب هجوم بطائرة مسيرة استهدف مطار لايبزيغ، وحمّلت الحكومة الألمانية موسكو المسؤولية عنه.

وصاروخ "لورا" هو صاروخ باليستي أرض-أرض طورته شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية، ويثبت داخل حاوية إطلاق تتيح نشره بسرعة نسبية، فيما استخدمته إسرائيل في عدد من العمليات العسكرية.

ويتزامن ذلك مع استعداد الشركة الإسرائيلية للمشاركة في معرض مراكش للطيران 2026، المقرر بين 7 و10 أكتوبر المقبل، حيث تعتزم عرض مجموعة من منتجاتها في مجالات الطيران والدفاع والأمن، من بينها صاروخ "لورا"، والطائرة المسيرة "هيرون إم كيه 2"، ومنظومة القيادة وإدارة المعركة "أوبال إن جي"، إلى جانب أنظمة للدفاع الجوي وأقمار صناعية للاتصالات.

وتشير الشركة إلى أن مشاركتها تهدف إلى عرض حلول عسكرية وأمنية موجهة إلى احتياجات المغرب والأسواق الإفريقية والإقليمية.

ويبرز "لورا" ضمن أبرز المنتجات المعروضة، إذ يتراوح مداه، وفق مواصفات الشركة المصنعة، بين 90 و430 كيلومتراً، ويبلغ وزنه نحو 1.6 طن وطوله 5.2 أمتار، ويعتمد على نظام توجيه يجمع بين الملاحة عبر الأقمار الصناعية والملاحة بالقصور الذاتي.

وتقول الشركة إن الصاروخ مصمم لتنفيذ ضربات دقيقة ضد أهداف محددة الإحداثيات، بما في ذلك منشآت القيادة والسيطرة والدفاع الجوي وبعض المنشآت والبنى العسكرية.

ومع ذلك، فإن عرض "لورا" في معرض مراكش لا يعني بالضرورة وجود صفقة مع المغرب، إذ لم تعلن الشركة عن أي عقد مغربي لشراء الصاروخ، كما لم تكشف عن عدد الوحدات المحتملة أو قيمتها المالية أو موعد تسليمها.