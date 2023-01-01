  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تصعيد اسرائيلي كبير : قصف مدفعي وإطلاق نار عنيف شمال قطاع غزة

الأربعاء 02 سبتمبر 2026 08:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تصعيد اسرائيلي كبير : قصف مدفعي وإطلاق نار عنيف شمال قطاع غزة



غزة / سما/

واصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه 329 في مختلف مناطق قطاع غزة .
وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال ال 24 ساعة الماضية الى استشهاد سبعة من المواطنين واصابة أعداد أخرى بجراح في مختلف مناطق القطاع.
واستشهد أربعة مواطنين خلال عملية للقوات الخاصة الإسرائيلية انتهت باعتقال الضابط في الامن الداخلي معين العرابيد جريحا بعد ان اشتبك معها.

والشهداء هم: سماح العرابيد " الخالدي" زوجة الضابط ، الطفل عبد الله احمد حمودة، الطفلة لمى محمد حبيب وعبد الله محمود الحية عدا عن عدد من الجرحى.
كما استشهد الضابط في الدفاع المدني يوسف سالم اثر غارة وقعت بمحيط دوار أبو شرخ شمال قطاع غزة.
واستشهدت الطفلة إسراء الهسي برصاص جيش الاحتلال الذي توغل شرق دير البلح فيما استشهد طلال إسماعيل زيارة 73 عاما اثر إصابته بطلق ناري بمنطقة المشاعلة بدير البلح أيضا.
وفجر اليوم أطلقت آليات الإحتلال المتمركزة غربي مدينة بيت لاهيا النار على خيام النازحين في منطقة حي السلاطين، مع تحليق للطائرات المسيرة من نوع كواد كابتر في الأجواء الغربية لمدينة بيت لاهيا شمالي القطاع.
وقصفت مدفعية الاحتلال الأحياء الشرقية لمدينة غزة فيما شاركت المروحيات بإطلاق نار مكثف.
ونفذ جيش الاحتلال عمليات نسف لما تبقي من منازل السكان في مناطق سيطرته.
الاحصائيات
ووصل إلى مشافي وزارة الصحة خلال ال 24 ساعة الماضية خمسة ستة شهداء و 12 إصابة.
ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر) بلغ إجمالي عدد الشهداء: 1326 شهيدا إضافة إلى 4398 مصاب وإجمالي حالات الانتشال: 815 شهيد.
وبلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوّان الاسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023: 73462شهيد 174509مصاب.

الأكثر قراءة اليوم

شهداء وجرحى في محاولة اختطاف قائد بالأمن الداخلي..اشتباكات وقصف عنيف بعد اكتشاف ميليشيات عملية غرب غزة

الميلشيات قتلت زوجته قبل اختطافه ..كاتس يزعم : إسرائيل نجحت في القبض على قيادي بارز من حماس في قلب مدينة غزة

يخشى كشف فضيحة قطر وتحذيرات قادة المنطقة من 7 اكتوبر ..باراك: نتنياهو "حيوان جريح في فخ"..ولن يردعه شيء لمنع الانتخابات

جيش الاحتلال يزعم اغتيال مسؤول الإمداد والصيانة في حماس بغارة على غزة

نفي وتحذير.. "أمن المقاومة" يرد على ادعاءات الاحتلال بشأن الضابط العرابيد

مسؤول عسكري إسرائيلي يكشف الجهة الوحيدة الراغبة في استئناف الحرب مع إيران

مقتل وإصابة عدد كبير من الجنود ..الحرس الثوري يعلن قصف قاعدة أمريكية بالأردن ضمن عملية "عقاب المعتدي"

الأخبار الرئيسية

تفاصيل مرعبة ..صحيفة بريطانية تكشف : الخطة السرية بين إيران وروسيا باستهداف حاملة طائرات أمريكية

هآرتس تكشف: تسريع السيطرة على مناطق "ب" لتثبيت حقائق على الأرض قبيل الانتخابات الاسرائيلية

بنك إسرائيل: البنوك الإسرائيلية ستواصل علاقاتها مع نظيراتها الفلسطينية حتى نهاية العام

مقتل وإصابة عدد كبير من الجنود ..الحرس الثوري يعلن قصف قاعدة أمريكية بالأردن ضمن عملية "عقاب المعتدي"

مجتبى خامنئي: دروس قاسية تنتظر العدو الأمريكي ولن تُنسى