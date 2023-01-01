تصعيد اسرائيلي كبير : قصف مدفعي وإطلاق نار عنيف شمال قطاع غزة

غزة / سما/

واصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه 329 في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال ال 24 ساعة الماضية الى استشهاد سبعة من المواطنين واصابة أعداد أخرى بجراح في مختلف مناطق القطاع.

واستشهد أربعة مواطنين خلال عملية للقوات الخاصة الإسرائيلية انتهت باعتقال الضابط في الامن الداخلي معين العرابيد جريحا بعد ان اشتبك معها.

والشهداء هم: سماح العرابيد " الخالدي" زوجة الضابط ، الطفل عبد الله احمد حمودة، الطفلة لمى محمد حبيب وعبد الله محمود الحية عدا عن عدد من الجرحى.

كما استشهد الضابط في الدفاع المدني يوسف سالم اثر غارة وقعت بمحيط دوار أبو شرخ شمال قطاع غزة.

واستشهدت الطفلة إسراء الهسي برصاص جيش الاحتلال الذي توغل شرق دير البلح فيما استشهد طلال إسماعيل زيارة 73 عاما اثر إصابته بطلق ناري بمنطقة المشاعلة بدير البلح أيضا.

وفجر اليوم أطلقت آليات الإحتلال المتمركزة غربي مدينة بيت لاهيا النار على خيام النازحين في منطقة حي السلاطين، مع تحليق للطائرات المسيرة من نوع كواد كابتر في الأجواء الغربية لمدينة بيت لاهيا شمالي القطاع.

وقصفت مدفعية الاحتلال الأحياء الشرقية لمدينة غزة فيما شاركت المروحيات بإطلاق نار مكثف.

ونفذ جيش الاحتلال عمليات نسف لما تبقي من منازل السكان في مناطق سيطرته.

الاحصائيات

ووصل إلى مشافي وزارة الصحة خلال ال 24 ساعة الماضية خمسة ستة شهداء و 12 إصابة.

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر) بلغ إجمالي عدد الشهداء: 1326 شهيدا إضافة إلى 4398 مصاب وإجمالي حالات الانتشال: 815 شهيد.

وبلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوّان الاسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023: 73462شهيد 174509مصاب.