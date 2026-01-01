مصر تضبط ندى كامل ومغني راب بحوزتهما مواد مخدرة في مدينة نصر

وكالات /سما/

القاهرة/سما- ألقت الأجهزة الأمنية بمصر القبض على ندى كامل، طليقة الممثل أحمد الفيشاوي، وعلى مغني راب شهير خلال عملية أمنية في منطقة مدينة نصر، حيث ضُبطت مواد مخدرة ومبالغ نقدية بحوزتهما.

تمكنت الأجهزة الأمنية من توقيف الشخصين أثناء وجودهما في نطاق دائرة مدينة نصر، وكشفت التفتيش عن كميات من مسحوق يثير الاشتباه في احتوائه على مواد مخدرة خطرة، من بينها الكوكايين، بالإضافة إلى مبالغ مالية. وجاري نقل المقبوض عليهما إلى الجهات المختصة بالتحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

تتولى جهات التحقيق المتخصصة فحص المضبوطات وإجراء الفحوصات المخبرية للتأكد من طبيعة المواد وكمياتها ومصدرها، كما ستسمع أقوال المتهمين واستكمال كافة التحريات ذات الصلة بالواقعة وملابساتها. وتعكس العملية جهود أجهزة الأمن المصرية المستمرة في مكافحة جرائم المخدرات والقضاء على شبكات الاتجار بها.

ارتبطت ندى كامل بالأوساط الفنية والإعلامية في مصر نتيجة زواجها السابق من الفنان أحمد الفيشاوي، وقد حظيت تفاصيل حياتها الشخصية باهتمام إعلامي واسع في السنوات الأخيرة قبل هذه الحادثة.

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