  1. الرئيسية
  2. منوعات

مصر: القبض على ندى كامل

خبر : مصر تضبط ندى كامل ومغني راب بحوزتهما مواد مخدرة في مدينة نصر

الأربعاء 02 سبتمبر 2026 08:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصر تضبط ندى كامل ومغني راب بحوزتهما مواد مخدرة في مدينة نصر



وكالات /سما/

القاهرة/سما- ألقت الأجهزة الأمنية بمصر القبض على ندى كامل، طليقة الممثل أحمد الفيشاوي، وعلى مغني راب شهير خلال عملية أمنية في منطقة مدينة نصر، حيث ضُبطت مواد مخدرة ومبالغ نقدية بحوزتهما.

تمكنت الأجهزة الأمنية من توقيف الشخصين أثناء وجودهما في نطاق دائرة مدينة نصر، وكشفت التفتيش عن كميات من مسحوق يثير الاشتباه في احتوائه على مواد مخدرة خطرة، من بينها الكوكايين، بالإضافة إلى مبالغ مالية. وجاري نقل المقبوض عليهما إلى الجهات المختصة بالتحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

تتولى جهات التحقيق المتخصصة فحص المضبوطات وإجراء الفحوصات المخبرية للتأكد من طبيعة المواد وكمياتها ومصدرها، كما ستسمع أقوال المتهمين واستكمال كافة التحريات ذات الصلة بالواقعة وملابساتها. وتعكس العملية جهود أجهزة الأمن المصرية المستمرة في مكافحة جرائم المخدرات والقضاء على شبكات الاتجار بها.

ارتبطت ندى كامل بالأوساط الفنية والإعلامية في مصر نتيجة زواجها السابق من الفنان أحمد الفيشاوي، وقد حظيت تفاصيل حياتها الشخصية باهتمام إعلامي واسع في السنوات الأخيرة قبل هذه الحادثة.

اقرأ أيضًا:

#مصر #القبض #مخدرات #ندى كامل #مدينة نصر #كوكايين #جرائم المخدرات #الأمن المصري #التحقيقات #حيازة مواد مخدرة

الأكثر قراءة اليوم

شهداء وجرحى في محاولة اختطاف قائد بالأمن الداخلي..اشتباكات وقصف عنيف بعد اكتشاف ميليشيات عملية غرب غزة

الميلشيات قتلت زوجته قبل اختطافه ..كاتس يزعم : إسرائيل نجحت في القبض على قيادي بارز من حماس في قلب مدينة غزة

يخشى كشف فضيحة قطر وتحذيرات قادة المنطقة من 7 اكتوبر ..باراك: نتنياهو "حيوان جريح في فخ"..ولن يردعه شيء لمنع الانتخابات

جيش الاحتلال يزعم اغتيال مسؤول الإمداد والصيانة في حماس بغارة على غزة

نفي وتحذير.. "أمن المقاومة" يرد على ادعاءات الاحتلال بشأن الضابط العرابيد

مسؤول عسكري إسرائيلي يكشف الجهة الوحيدة الراغبة في استئناف الحرب مع إيران

مقتل وإصابة عدد كبير من الجنود ..الحرس الثوري يعلن قصف قاعدة أمريكية بالأردن ضمن عملية "عقاب المعتدي"

الأخبار الرئيسية

تفاصيل مرعبة ..صحيفة بريطانية تكشف : الخطة السرية بين إيران وروسيا باستهداف حاملة طائرات أمريكية

هآرتس تكشف: تسريع السيطرة على مناطق "ب" لتثبيت حقائق على الأرض قبيل الانتخابات الاسرائيلية

تصعيد اسرائيلي كبير : قصف مدفعي وإطلاق نار عنيف شمال قطاع غزة

بنك إسرائيل: البنوك الإسرائيلية ستواصل علاقاتها مع نظيراتها الفلسطينية حتى نهاية العام

مقتل وإصابة عدد كبير من الجنود ..الحرس الثوري يعلن قصف قاعدة أمريكية بالأردن ضمن عملية "عقاب المعتدي"