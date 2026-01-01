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الطقس: أجواء شديدة الحرارة اليوم وانخفاض تدريجي حتى السبت

الأربعاء 02 سبتمبر 2026 08:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أجواء شديدة الحرارة اليوم وانخفاض تدريجي حتى السبت



رام الله /سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء حارا في المناطق الجبلية، وشديد الحرارة في باقي المناطق، مع ارتفاع في نسبة الرطوبة، وارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو لطيفا في المرتفعات الجبلية ودافئا في بقية المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الخميس، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في باقي المناطق، مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بنحو درجتين مئويتين. وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، والبحر خفيفًا إلى متوسط ارتفاع الموج.

والجمعة، يكون الجو صيفيا عاديا، غائما جزئيا إلى صافٍ، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل. وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيفا إلى متوسط ارتفاع الموج.

والسبت، يكون الجو صيفيا عاديا، غائما جزئيا إلى صافٍ، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام. وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيفا إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من: التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، خاصة خلال ساعات الذروة من الساعة 11 صباحًا حتى 4 مساءً، ومن إشعال النيران في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة، ومن ترك الأطفال أو كبار السن داخل المركبات المغلقة.

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