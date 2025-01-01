طاش يستقيل من مجلس إدارة الأهلي بعد خسارة ثقيلة أمام الهلال

وكالات /سما/

الرياض/سما- قدم خالد طاش، عضو مجلس إدارة شركة نادي الأهلي وعضو اللجنة التنفيذية، استقالته من منصبه، في أعقاب تعثر الفريق الأول لكرة القدم بهزيمة ثقيلة من نظيره الهلال بنتيجة 3-0 في المؤجلة من الجولة الثالثة بدوري روشن السعودي.

تقدم طاش باستقالته صباح يوم الثلاثاء، وينتظر أن يصدر مجلس الإدارة قرارًا رسميًا بشأنها. وكان الموظف قد تولى مسؤوليات عدة في الملفات الإعلامية والتسويقية للنادي منذ انضمامه لمجلس الإدارة في أكتوبر 2025.

الاستقالة تأتي وسط احتقان متزايد بين إدارة النادي والجماهير الأهلاوية، التي أعربت عن غضبها عبر مواقع التواصل الاجتماعي إثر النتيجة الكارثية. وتحمّل الجماهير المسؤولية الكاملة للإدارة والمدير الرياضي البرتغالي روي بيدرو عن الأداء المتراجع.

جاء الرفض الشديد للإدارة في سياق خسارتين متتاليتين في البطولة: سقطة سابقة أمام نادي الخلود تبعتها الهزيمة من الهلال، فضلًا عن استياء من حجم التعاقدات الأخيرة وعدم تعويض اللاعبين الذين غادروا الفريق هذا الموسم، مما عمّق الأزمة.

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