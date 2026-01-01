  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

الذهب يتراجع إلى أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع

الأربعاء 02 سبتمبر 2026 07:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الذهب يتراجع إلى أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع



رام الله/سما/

تراجع الذهب، اليوم الأربعاء، إلى أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أسابيع، متأثرا بتصاعد حدة الصراع في الشرق الأوسط، الذي دفع أسعار النفط إلى الارتفاع وأثار مخاوف بشأن التضخم وأسعار الفائدة، فيما يترقب المستثمرون صدور بيانات الوظائف الأميركية.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% إلى 4304.01 دولار للأوقية بحلول الساعة 00:17 بتوقيت غرينتش، وهو أدنى مستوى له منذ 7 آب/أغسطس، متجهًا نحو تسجيل رابع جلسة خسائر متتالية، فيما ظل دون متوسطه المتحرك لـ200 يوم، وهو مستوى فني يحظى بمتابعة وثيقة من المستثمرين.

كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول/ديسمبر بنسبة 1% إلى 4350.80 دولار للأوقية.

واستقر الدولار عند مستويات مرتفعة، ما جعل المعادن المقومة بالعملة الأميركية أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وشنت الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، سلسلة من الضربات الجوية على إيران، وردت طهران بهجمات مضادة، في أخطر تصعيد تشهده المواجهة بين الجانبين منذ أسابيع. وارتفعت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي، بالتزامن مع صعود عوائد سندات الخزانة الأميركية.

وقال الرئيس التنفيذي ومدير الأصول في شركة "دي.إتش.إف كابيتال إس.إيه"، باس كويجمان، إن عودة أسعار النفط إلى الارتفاع بعد تجدد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران زادت المخاوف بشأن التضخم، مشيرًا إلى أن استمرار ارتفاع أسعار الخام قد يشدد توقعات السياسة النقدية ويدفع العوائد إلى الارتفاع، ما يحد من فرص تعافي الذهب.

الأكثر قراءة اليوم

شهداء وجرحى في محاولة اختطاف قائد بالأمن الداخلي..اشتباكات وقصف عنيف بعد اكتشاف ميليشيات عملية غرب غزة

الميلشيات قتلت زوجته قبل اختطافه ..كاتس يزعم : إسرائيل نجحت في القبض على قيادي بارز من حماس في قلب مدينة غزة

"صهيوني وضابط بالجيش الإسرائيلي".. منصور عباس يعلن رسميا انضمام سيغالوفيتش إلى قائمة "الموحدة"

يخشى كشف فضيحة قطر وتحذيرات قادة المنطقة من 7 اكتوبر ..باراك: نتنياهو "حيوان جريح في فخ"..ولن يردعه شيء لمنع الانتخابات

جيش الاحتلال يزعم اغتيال مسؤول الإمداد والصيانة في حماس بغارة على غزة

استقالة جديدة تهز إدارة ترامب .. استقالة وزير الجيش الأميركي لهذا السبب ..

ثورة علمية :علاج مناعي روسي جديد يعد بالقضاء على 4 أنواع من السرطان خلال 6 سنوات

الأخبار الرئيسية

بنك إسرائيل: البنوك الإسرائيلية ستواصل علاقاتها مع نظيراتها الفلسطينية حتى نهاية العام

مقتل وإصابة عدد كبير من الجنود ..الحرس الثوري يعلن قصف قاعدة أمريكية بالأردن ضمن عملية "عقاب المعتدي"

مجتبى خامنئي: دروس قاسية تنتظر العدو الأمريكي ولن تُنسى

6 شهداء وإصابات جديدة.. الاحتلال يواصل حرب الإبادة على غزة

ترمب: نقصف أهدافاً إيرانية قرب مضيق هرمز.. والهجوم الأكبر قادم ..