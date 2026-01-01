الذهب يتراجع إلى أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع

رام الله/سما/

تراجع الذهب، اليوم الأربعاء، إلى أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أسابيع، متأثرا بتصاعد حدة الصراع في الشرق الأوسط، الذي دفع أسعار النفط إلى الارتفاع وأثار مخاوف بشأن التضخم وأسعار الفائدة، فيما يترقب المستثمرون صدور بيانات الوظائف الأميركية.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% إلى 4304.01 دولار للأوقية بحلول الساعة 00:17 بتوقيت غرينتش، وهو أدنى مستوى له منذ 7 آب/أغسطس، متجهًا نحو تسجيل رابع جلسة خسائر متتالية، فيما ظل دون متوسطه المتحرك لـ200 يوم، وهو مستوى فني يحظى بمتابعة وثيقة من المستثمرين.

كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول/ديسمبر بنسبة 1% إلى 4350.80 دولار للأوقية.

واستقر الدولار عند مستويات مرتفعة، ما جعل المعادن المقومة بالعملة الأميركية أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وشنت الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، سلسلة من الضربات الجوية على إيران، وردت طهران بهجمات مضادة، في أخطر تصعيد تشهده المواجهة بين الجانبين منذ أسابيع. وارتفعت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي، بالتزامن مع صعود عوائد سندات الخزانة الأميركية.

وقال الرئيس التنفيذي ومدير الأصول في شركة "دي.إتش.إف كابيتال إس.إيه"، باس كويجمان، إن عودة أسعار النفط إلى الارتفاع بعد تجدد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران زادت المخاوف بشأن التضخم، مشيرًا إلى أن استمرار ارتفاع أسعار الخام قد يشدد توقعات السياسة النقدية ويدفع العوائد إلى الارتفاع، ما يحد من فرص تعافي الذهب.