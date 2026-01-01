بنك إسرائيل: البنوك الإسرائيلية ستواصل علاقاتها مع نظيراتها الفلسطينية حتى نهاية العام

القدس المحتلة/سما/

قال نائب محافظ بنك إسرائيل، أندرو عبير، إن البنوك الإسرائيلية ستواصل علاقاتها المصرفية مع نظيراتها الفلسطينية حتى نهاية عام 2026، بعد التوصل إلى اتفاق يقضي بتأجيل قطع هذه العلاقات.

وأوضح عبير، في تصريحات لوكالة "رويترز"، أن بنكي "هبوعليم" و"ديسكونت" كانا يعتزمان قطع علاقاتهما مع البنوك الفلسطينية. وأضاف أن استمرار علاقات المراسلة المصرفية سيكون من الملفات التي يتعين على الحكومة الإسرائيلية الجديدة تحديد الجهة التي ستتحمل مسؤوليتها.

وكانت المخاوف بشأن مستقبل العلاقات المصرفية بين الجانبين قد أثارت قلقًا بشأن تدفق الأموال بين إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية، في ظل اعتماد البنوك الفلسطينية على البنوك الإسرائيلية في إجراء عدد من المعاملات المالية.