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حادث على المسرح

خبر : ستة من فريق إد شيران ينقلون للمستشفى بعد إصابتهم بمعدات المسرح

الأربعاء 02 سبتمبر 2026 06:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ستة من فريق إد شيران ينقلون للمستشفى بعد إصابتهم بمعدات المسرح



وكالات /سما/

تعرّض ستة أشخاص من فريق عمل المغني البريطاني الشهير إد شيران لإصابات في حفله الموسيقي بمدينة ديترويت بولاية ميشيجان الأمريكية، إثر حادثة تعلقت بمعدات المسرح في الملعب المتخصص.

وأسفرت الحادثة التي وقعت في ملعب "فورد فيلد" عقب انتهاء الحفل عن نقل جميع المصابين إلى المستشفى. وأوضحت التقارير الطبية أن اثنين من الموظفين أصيبا بجروح تصنّف بأنها خطيرة، في حين حافظ الأربعة الآخرون على حالة صحية مستقرة، مع عدم تسجيل أي إصابات قد تشكل خطراً على الحياة.

وأشار أحد العمال الذين تعرّضوا للإصابة إلى أن الاصطدام حدث بسرعة فائقة، لافتاً إلى أنه غادر المستشفى بعد قضاء ليلة كاملة تحت الرقابة الطبية والملاحظة.

وأصدر ملعب "فورد فيلد" بياناً رسمياً أكّد فيه امتناعه عن الخوض في تفاصيل أو تحليل ملابسات الحادثة، محتفظاً بسرية التحقيق لضمان نزاهته واستكماله بشكل صحيح. وأبدى الملعب تقديره لسرعة استجابة فرق الإسعاف والدفاع المدني الذين تعاملوا مع الموقف بكفاءة.

ولم تؤثر الحادثة على سير جولة شيران الغنائية المقررة، حيث ظهر المغني كضيف مفاجئ في بطولة العالم لألعاب "بوكيمون" التي أُقيمت في مدينة سان فرانسيسكو، وقدّم من خلالها سلسلة من أشهر أغانيه للجمهور.

ومن المخطط أن يستأنف شيران رحلته الغنائية عبر الولايات المتحدة يوم الجمعة الموافق 4 سبتمبر/أيلول من العام الحالي، حيث سيحيي حفله الموسيقي القادم في ملعب "ميتلايف" الواقع بولاية نيوجيرسي، وفقاً للجدول الزمني المُعدّ مسبقاً له.

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