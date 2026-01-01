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خبر : انطلاق تصوير فيلم "هيروشيما" ببطولة السقا وعمر وسمرة

الأربعاء 02 سبتمبر 2026 06:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
انطلاق تصوير فيلم "هيروشيما" ببطولة السقا وعمر وسمرة



وكالات /سما/

مصر/سما- انطلقت أمس جلسات التصوير الأولى للعمل السينمائي "هيروشيما"، حيث بدأ الفنان أحمد السقا وزميلته مي عمر تصوير المشاهد الأولى من الفيلم الذي طال انتظاره، وذلك في إحدى الاستوديوهات المجهزة بمدينة 6 أكتوبر. يأتي هذا الانطلاق بعد فترة زمنية من التحضيرات والتجهيزات الدقيقة للعمل، الذي شهد تطورات متعددة منذ بدء مراحل إعداده في العام السابق، تخللتها توقفات أعقبتها استئنافات مصحوبة بتعديلات على طاقم العمل.

يحمل الفيلم إخراج أحمد نادر جلال، فيما اشتغل على السيناريو أيمن بهجت قمر الذي شارك أيضًا في الإنتاج جنبًا إلى جنب مع آلاء لاشين. واختار الفريق الإبداعي للعمل نخبة من الممثلين الذين يتقدمهم أحمد السقا وجنبًا إلى جنب معه ظهور مي عمر وباسم سمرة، إلى جانب الفنانين شيرين رضا وحنان مطاوع وبيومي فؤاد ومحمد ثروت ومحمد لطفي والنجم الصاعد هيثم زيدان، بالإضافة إلى عدد من الفنانين الآخرين الذين ستكشف أسماؤهم في حينها.

وتتمحور أحداث الفيلم حول شخصيتي بطله الرئيسيتين: شمشون الذي يجسد دوره السقا، ودليلة التي تؤدي شخصيتها عمر، اللتان تلتقيان في ظروف غير عادية خلال محاولة كل منهما الاستحواذ على جوهرة ثمينة تُساوي نحو 20 مليون دولار. يسعى كل منهما للحصول على هذه الألماسة بدافع مختلف وبالعمل لصالح جهات متنوعة، في إطار سينمائي يمزج بين عناصر الحركة والمطاردات المثيرة مع طابع كوميدي يخفف من حدة التوتر.

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