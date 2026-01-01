عشر صفقات استثنائية في الساعات الأخيرة من نافذة الانتقالات الصيفية

وكالات /سما/

استعجلت الأندية الأوروبية الكبرى إتمام صفقات انتقالية في اليوم الأخير من نافذة الانتقالات الصيفية، التي تصادف الأول من سبتمبر/أيلول في معظم الدوريات الأوروبية.

وشملت أبرز الانتقالات انضمام المهاجم البرازيلي غابرييل جيسوس (29 عاماً) إلى صفوف برشلونة، بينما انتقل خط الوسط الأرجنتيني إينزو فرنانديز (25 عاماً) إلى النادي الكتالاني أيضاً.

وشهدت الساعات الأخيرة قبل إغلاق النافذة حركة انتقالات كثيفة، منها انتقال الجناح الإنجليزي هارفي إليوت (23 عاماً) من ليفربول إلى فالنسيا على سبيل الإعارة الموسمية.

وانتقل الجناح السنغالي إيليمان ندياي (26 عاماً) في صفقة انتقال، فيما اتجه المهاجم السنغالي إبراهيم مباي (18 عاماً) من باريس سان جيرمان إلى أستون فيلا بعقد دائم.

ومن جانبه، انتقل لاعب خط الوسط الأوكراني ميخايلو مودريك (25 عاماً) من تشيلسي إلى توتنهام هوتسبير بصيغة إعارة موسمية.

وشملت الصفقات أيضاً اللاعب الذي انتقل من يوفنتوس إلى أتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة، فضلاً عن حارس المرمى الإسباني روبرتو سانشيز (28 عاماً)، وحارس المرمى البلجيكي لوكا بروجمانس (18 عاماً).

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