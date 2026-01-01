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حريق ضخم في حلب

خبر : 11 فرقة إطفاء تخمد حريقًا في مستودع زيوت بحي الميسر بحلب

الأربعاء 02 سبتمبر 2026 02:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
11 فرقة إطفاء تخمد حريقًا في مستودع زيوت بحي الميسر بحلب



وكالات /سما/

حلب/سما- اندلع حريق كبير في مستودع مخصص لتخزين الزيوت والمواد الغذائية بحي الميسر في مدينة حلب، حيث انخرطت فرق الدفاع المدني السوري التابعة لمديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بمحافظة حلب في عملية إخماد النيران منذ اندلاعها.

شاركت 11 فرقة من فرق الإطفاء في الاستجابة السريعة للحادثة، وتمكنت من التصدي لانتشار الألسنة اللاهبة وضمان عدم امتدادها نحو المنشآت والمحلات التجارية المحيطة بالموقع. وأمضت الفرق جهودًا متواصلة على تبريد المنطقة المتأثرة والقضاء على بؤر النيران المتبقية للتأكد من إخمادها بالكامل.

وتعاني أفرقة الدفاع المدني من نقص في الموارد والمعدات في سوريا، مما يجعل انخراط عدد كبير من الفرق في حادثة واحدة مؤشرًا على خطورة الموقف. وتتواصل الفرق حاليًا بعمليات تأمين الموقع والتحقق من الأضرار الكاملة والسيطرة على أي بؤر قد تظهر لاحقًا.

ولم تتضح حتى اللحظة الأسباب الحقيقية وراء اندلاع الحريق في المستودع، كما لم تُحدَّد بعد الخسائر المادية الناجمة عن الحادثة. وقد يستغرق التحقيق في أسباب الحريق وتقييم الأضرار وقتًا إضافيًا حتى تنتهي فرق الدفاع المدني من عمليات الإطفاء والتأمين.

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