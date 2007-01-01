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شؤون عائلية

خبر : ابنة بريجيت ماكرون تعلن علاقتها برجل أصغر منها 20 عاما

الأربعاء 02 سبتمبر 2026 02:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ابنة بريجيت ماكرون تعلن علاقتها برجل أصغر منها 20 عاما



وكالات /سما/

باريس/سما- أعلنت تيفان أوزيير البالغة من العمر 42 عاما، ابنة السيدة الأولى الفرنسية بريجيت ماكرون، عن بدء علاقة عاطفية برجل يصغرها بحوالي 20 عاما، في خطوة استرجعت صدى الحكاية الشهيرة لزواج والدتها من الرئيس إيمانويل ماكرون.

بحسب مجلة غالا الفرنسية، التقت أوزيير بأنطوان ليكومت، طالب إدارة أعمال في الثانية والعشرين، خلال فترة الصيف في منتجع لو توكيه الساحلي. كان ليكومت يعمل حينها مدربا متخصصا في رياضة ركوب الأمواج بالطائرة الورقية، وقام بتدريب أوزيير على هذه الرياضة، ما أسفر عن نشوء علاقة بينهما.

شاركت أوزيير مقطع فيديو عبر منصة إنستغرام يوثق لحظات من رحلة لها مع ليكومت إلى أمستردام. وأشار أحد الأصدقاء المقربين للابنة بالتبني للرئيس إلى أن التقاربات بينهما ظهرت سريعة، نظرا لما يجمعهما من اهتمامات مشتركة حول السفر والمغامرة وريادة الأعمال.

يذكّر هذا التطور بقصة والديها الشهيرة، حيث تتجاوز بريجيت ماكرون الثالثة والسبعين عاما في حين يبلغ زوجها الرئيس ماكرون الثامنة والأربعين، بفارق عمري يناهز 25 عاما.

التقى ماكرون ببريجيت عندما كان طالبا وهي تعمل معلمة في الثالثة والثلاثين عاما، وكانت متزوجة وأم لثلاثة أطفال، قصة أثارت جدلا وسياسيا واسعا قبل أن تتوج بزواجهما في 2007.

انفصلت أوزيير عن شريكها السابق في يناير 2025، ثم قدمت ليكومت إلى طفليها إليز وأوريل. دافعت أوزيير في السابق عن والدتها ضد انتقادات وصفتها بأنها تحمل طابعا جنسيا وتمييزيا بسبب العمر، معتبرة أن مثل هذه الهجمات لا توجه نحو الرجال في أوضاع مشابهة.

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