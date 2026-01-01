الأهلي يمدد عقد حارس مرماه شوبير إلى 2029

وكالات /سما/

القاهرة/سما- أعلن النادي الأهلي المصري تمديد عقد حارس المرمى مصطفى شوبير حتى عام 2029، عقب موافقة الحارس على شروط التمديد يوم الثلاثاء. ويستمر ارتباط الحارس البالغ من العمر 26 عاماً بـ "المارد الأحمر" لمدة ثلاث سنوات إضافية.

وقّع شوبير على الاتفاقية الجديدة بعد جلسة جمعته برئيس قطاع التعاقدات عصام سراج، الذي أتمّ جميع الإجراءات الإدارية والمالية وفقاً للوائح النادي وبالتنسيق مع مدير الكرة وائل جمعة. وأعرب الحارس عن سعادته بالاستمرار مع النادي خلال السنوات المقبلة.

وبات شوبير الرابع من لاعبي الأهلي الذين يجددون عقودهم مع النادي مؤخراً، بعد كل من إمام عاشور ومروان عطية وعمر سيد معوض.

خاض شوبير 72 مباراة تنافسية بقميص الأهلي في مختلف المسابقات، حافظ على نظافة شباكه في 39 منها، واستقبل 46 هدفاً. وشارك في تحقيق الفريق لعدة بطولات منها دوري أبطال إفريقيا والدوري المصري وكأس مصر وكأس السوبر المصري.

وقدم الحارس مستويات متميزة مع منتخب مصر في كأس العالم 2026، حيث تصدى لركلتي جزاء: الأولى من الإيراني مهدي طارمي في دور المجموعات، والثانية من الأرجنتيني ليونيل ميسي في مباراة دور الستة عشر. وساهم في توصيل "الفراعنة" إلى دور الـ 16 للمرة الأولى في تاريخهم قبل خسارتهم 2-3 أمام الأرجنتين.

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