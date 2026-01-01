  1. الرئيسية
  2. هو وهي

رملا علي والملاكمة

خبر : بطلة الملاكمة الصومالية رملا علي تكسر الحدود بين الرياضة والعمل الإنساني

الأربعاء 02 سبتمبر 2026 02:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بطلة الملاكمة الصومالية رملا علي تكسر الحدود بين الرياضة والعمل الإنساني



وكالات /سما/

كشفت بطلة الملاكمة الصومالية رملا علي، نجمة غلاف ماري كلير العربية للشهر الجاري، عن رحلتها الاستثنائية في بناء مسيرة احترافية متميزة امتدت بين حلبة الملاكمة والعمل الإنساني.

وفي حوار مع المجلة الموضة المتخصصة، سردت علي كيف تمكنت من كسر الحواجز والقيود التقليدية التي واجهتها، محققة نجاحًا لافتًا في ميدان رياضي لم يكن يشهد حضورًا نسائيًا قويًا في السابق.

وأكدت البطلة الملاكمة أن حياتها لم تتبع منحى تقليديًا، بل كتبت قصة نجاحها بجهودها الشخصية، مستفيدة من موهبتها وعزيمتها لتحقيق إنجازات في المجالين الرياضي والإنساني على حد سواء.

وترافق الحوار مع جلسة تصوير احترافية تضمنت تعاونًا مع دار الأزياء العريقة Balenciaga، معكسة تطور مسيرة علي من الملاكمة إلى منصات الموضة العالمية.

اقرأ أيضًا:

#رملا علي #الملاكمة #الملاكمة النسائية #الرياضة #الصومال #العمل الإنساني #Balenciaga #قصص نجاح #الموضة #المشاهير

الأكثر قراءة اليوم

شهداء وجرحى في محاولة اختطاف قائد بالأمن الداخلي..اشتباكات وقصف عنيف بعد اكتشاف ميليشيات عملية غرب غزة

الميلشيات قتلت زوجته قبل اختطافه ..كاتس يزعم : إسرائيل نجحت في القبض على قيادي بارز من حماس في قلب مدينة غزة

"صهيوني وضابط بالجيش الإسرائيلي".. منصور عباس يعلن رسميا انضمام سيغالوفيتش إلى قائمة "الموحدة"

يخشى كشف فضيحة قطر وتحذيرات قادة المنطقة من 7 اكتوبر ..باراك: نتنياهو "حيوان جريح في فخ"..ولن يردعه شيء لمنع الانتخابات

جيش الاحتلال يزعم اغتيال مسؤول الإمداد والصيانة في حماس بغارة على غزة

استقالة جديدة تهز إدارة ترامب .. استقالة وزير الجيش الأميركي لهذا السبب ..

ثورة علمية :علاج مناعي روسي جديد يعد بالقضاء على 4 أنواع من السرطان خلال 6 سنوات

الأخبار الرئيسية

مقتل وإصابة عدد كبير من الجنود ..الحرس الثوري يعلن قصف قاعدة أمريكية بالأردن ضمن عملية "عقاب المعتدي"

مجتبى خامنئي: دروس قاسية تنتظر العدو الأمريكي ولن تُنسى

6 شهداء وإصابات جديدة.. الاحتلال يواصل حرب الإبادة على غزة

ترمب: نقصف أهدافاً إيرانية قرب مضيق هرمز.. والهجوم الأكبر قادم ..

الميلشيات قتلت زوجته قبل اختطافه ..كاتس يزعم : إسرائيل نجحت في القبض على قيادي بارز من حماس في قلب مدينة غزة