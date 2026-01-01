بطلة الملاكمة الصومالية رملا علي تكسر الحدود بين الرياضة والعمل الإنساني

وكالات /سما/

كشفت بطلة الملاكمة الصومالية رملا علي، نجمة غلاف ماري كلير العربية للشهر الجاري، عن رحلتها الاستثنائية في بناء مسيرة احترافية متميزة امتدت بين حلبة الملاكمة والعمل الإنساني.

وفي حوار مع المجلة الموضة المتخصصة، سردت علي كيف تمكنت من كسر الحواجز والقيود التقليدية التي واجهتها، محققة نجاحًا لافتًا في ميدان رياضي لم يكن يشهد حضورًا نسائيًا قويًا في السابق.

وأكدت البطلة الملاكمة أن حياتها لم تتبع منحى تقليديًا، بل كتبت قصة نجاحها بجهودها الشخصية، مستفيدة من موهبتها وعزيمتها لتحقيق إنجازات في المجالين الرياضي والإنساني على حد سواء.

وترافق الحوار مع جلسة تصوير احترافية تضمنت تعاونًا مع دار الأزياء العريقة Balenciaga، معكسة تطور مسيرة علي من الملاكمة إلى منصات الموضة العالمية.

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