لكزس تكشف عن الجيل الجديد من NX بتحديثات جوهرية وأنظمة هجينة متطورة

وكالات /سما/

كشفت شركة لكزس اليابانية رسمياً عن الجيل الجديد من كروس أوفر NX في عرض عالمي أقيم يوم 1 سبتمبر/أيلول 2026، وأعلنت عن بدء طرح السيارة في الأسواق العالمية اعتباراً من نهاية هذا العام. جاءت هذه النسخة المحدثة بعد نجاح تراكمي لم يسبق له مثيل في فئتها، إذ بلغت مبيعات الطراز منذ إطلاقه عام 2014 نحو 1.9 مليون سيارة في أكثر من 90 دولة ومنطقة حول العالم.

اعتمدت النسخة الجديدة على منصة من الجيل الجديد، وخضعت لمجموعة تحديثات شاملة استهدفت تحسين الأداء الأساسي وتحقيق توازن بين الطابع الرياضي والراحة أثناء القيادة والسلامة. أجرت لكزس تعديلات هيكلية متعددة شملت تقوية دعامات تثبيت الرديتر في الجزء الأمامي وتحسين ربط أجزاء الهيكل ببعضها، إلى جانب تعديل تصميم العارضة العرضية أسفل المقاعد وإضافة دعامات حول بيوت العجلات الخلفية وتقوية نفق ناقل الحركة في الخلف.

من حيث الأبعاد، احتفظت NX الجديدة بالخط العام لتصميمها السابق مع إدخال تحديثات خارجية وداخلية، وبلغ طولها 4.69 متر بزيادة 30 ملم عن الطراز السابق، فيما يبلغ عرضها 1.865 متر وارتفاعها 1.66 متر، مع قاعدة عجلات بطول 2.69 متر. تتميز المقصورة بتصميم أفقي وبسيط، بينما أدرجت الشركة نظام Sensory Concierge الجديد الذي يتيح تخصيص أجواء المقصورة من خلال الإضاءة والعطور وفقاً لاختيار الركاب.

جاءت تشكيلة المحركات متنوعة لتناسب احتياجات أسواق مختلفة. تأتي نسخة NX 450h+ الهجينة القابلة للشحن بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر مع نظام دفع كلي، ويتراوح وزنها بين 2,050 و2,130 كيلوغرام، بينما تتراوح القوة الإجمالية للنظام بين 215 و240 كيلوواط حسب السوق المستهدفة، وتحقق تسارعاً من صفر إلى 100 كيلومتر بالساعة خلال 6 ثوانٍ. توفر هذه النسخة مدى قيادة كهربائياً يتجاوز 40 ميلاً وفقاً لمعيار EPA في أمريكا الشمالية، وأكثر من 100 كيلومتر طبقاً لمعيار WLTP في أوروبا، وأكثر من 140 كيلومتر وفقاً لمعيار WLTC في اليابان.

بخصوص النسخة الثانية، تتوفر NX 350h الهجينة بنفس محرك رباعي الأسطوانات بسعة 2.5 لتر، مع إمكانية اختيار الدفع الكلي أو الأمامي. يتراوح وزن نسخة الدفع الكلي بين 1,790 و1,870 كيلوغرام، بينما يتراوح وزن نسخة الدفع الأمامي بين 1,730 و1,810 كيلوغرام. تتراوح القوة الإجمالية للنظام بين 140 و180 كيلوواط حسب السوق، وتحتاج السيارة إلى ما بين 7.1 و7.8 ثانية للتسارع من صفر إلى 100 كيلومتر بالساعة.

أما النسخة الثالثة NX 300h فتستخدم محركاً رباعي الأسطوانات بسعة لترين مع نظام دفع أمامي حصرياً، ويتراوح وزنها بين 1,690 و1,750 كيلوغرام، بينما تبلغ القوة الإجمالية للنظام 145 كيلوواط، وتتسارع من صفر إلى 100 كيلومتر بالساعة خلال 9.2 ثانية. تستخدم جميع النسخ ناقل حركة متغيراً باستمرار بتحكم إلكتروني، وتتوفر السيارة بإطارات قياس 235/60R18 أو 235/50R20.

بحسب البيانات الأولية، تتراوح قوة محرك 2.5 لتر وحده في النسخ المختلفة بين 100 و135 كيلوواط، بينما تبلغ 110 كيلوواط في النسخة المزودة بمحرك سعة لترين. أكدت لكزس أن أرقام القوة والأداء والمدى ما تزال تقديرية لسيارات قيد التطوير حالياً، وقد تختلف المواصفات النهائية بحسب السوق.

أشرف على تطوير الجيل الجديد كبير مهندسي لكزس الدولية كونيهيكو إندو، وأوضح أن فريق التطوير ركز على إنشاء مقصورة بسيطة ونظيفة الخطوط، وتحسين الأداء الرياضي من خلال استخدام تقنيات الكهرباء المتقدمة، إلى جانب زيادة مرونة خيارات الشحن وإتاحة تخصيص الإضاءة والعطور داخل المقصورة. جرى تطوير السيارة تحت شعار "اكتشف أفضليتك" (DISCOVER YOUR EDGE)، مع التركيز على الحفاظ على التوازن الذي ميز الأجيال السابقة بين الطابع الرياضي والاستخدام العملي، مع تطوير الأداء عبر التقنيات الكهربائية.

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