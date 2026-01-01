سويس لوج تعرض حلول أتمتة متقدمة في معرض الرياض اللوجستي

وكالات /سما/

الرياض/سما- تحضر شركة سويس لوج (Swisslog) العملاقة في حلول أتمتة المستودعات لحضور بارز في معرض المستودعات والخدمات اللوجستية السعودي بالرياض، الذي ينعقد في الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر الجاري في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، حيث ستعرض مجموعة من الحلول الذكية المصممة لتطوير عمليات التخزين والتوزيع.

تركز الشركة خلال المعرض على عرض تقنياتها المتخصصة في تسريع العمليات اللوجستية وتحسين قدرات التوسع في قطاع المستودعات عبر منطقة الشرق الأوسط والمملكة، مستفيدة من خبرتها الطويلة في تنفيذ مشاريع متعددة في القطاع.

يشكل نظام AutoStore محور العرض الرئيسي، وهو نظام متخصص يعتمد على مبدأ "من المنتج إلى الشخص"، حيث يتم تخزين المنتجات بكثافة عالية جداً مع إيصال الصناديق مباشرة إلى عاملي المستودع، مما يسمح بالاستفادة القصوى من المساحات المحدودة والاستجابة السريعة للطلبات المتنامية. وقد نفذت سويس لوج أكثر من 400 مشروع من هذا النوع حول العالم على مدى 13 سنة، تغطي كامل مراحل التصميم والتشغيل والتطوير والدعم الفني المستمر.

يشتمل العرض أيضاً على الروبوت المتنقل IntraMove، وهو نظام متقدم قادر على نقل حمولات تصل إلى 3 آلاف كيلوغرام مع القدرة على تجاوز العوائق بشكل مستقل دون الاعتماد على بنية تحتية ثابتة. يمكن توسيع النظام بسهولة بإضافة روبوتات جديدة وتوصيلها ببرنامج SynQ المتخصص في إدارة أوامر النقل بفعالية عالية في جميع أقسام المستودع.

أشار رامي يونس، المدير العام ورئيس قسم المبيعات في سويس لوج الشرق الأوسط، إلى أن سوق الخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من المتوقع أن يحقق نمواً سنوياً بمعدل 8.5% حتى عام 2033، مؤكداً أن قطاع التخزين والتوزيع يتصدر قطاعات النمو الأسرع. وأوضح أن الشركة تركز على مساعدة المؤسسات السعودية من خلال حلول أتمتة تجمع بين التقنية العالمية والخبرة والتطوير المحلي.

تضم قائمة عملاء سويس لوج عدداً من الشركات الكبرى في المنطقة مثل المراعي وUnilever وRoboStores وبيبسيكو، إضافة إلى مشروعات شلهوب اللوجستية بالرياض التي تعتمد حالياً على نظام AutoStore بطاقة استيعاب تبلغ 67 ألف صندوق و42 روبوتاً. كما نفذت الشركة عدداً من المشاريع في قطاعات قطع غيار السيارات والأغذية في مختلف أنحاء المملكة والمنطقة، بما في ذلك أول مشروع AutoStore في سلطنة عمان لحساب جهة حكومية.

يمتد النشاط العالمي لسويس لوج إلى قطاعات متنوعة، حيث نفذت مشاريع في أستراليا لتحسين الإنتاجية والتخزين لدى شركات الأغذية، وفي سنغافورة لتخزين قطع غيار الطائرات، وفي الولايات المتحدة لتوزيع الإمدادات الطبية بدقة وسرعة عالية.

تسعى سويس لوج إلى توسيع فريقها الإقليمي لمواكبة الطلب المتزايد على حلولها، مع التركيز على دعم رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تعزيز موقع السعودية كمركز لوجستي عالمي رائد. دعت الشركة المهتمين بالقطاع إلى زيارة جناحها في المعرض وحضور عروضها التقديمية حول نظامي AutoStore وIntraMove.

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