سلام وUnifyApps توقّعان اتفاقية لتعزيز تطبيقات الذكاء الاصطناعي

وكالات /سما/

الرياض/سما- وقّعت شركة "سلام" المتخصصة في خدمات الاتصالات والبنية التحتية الرقمية، مذكرة تفاهم مع شركة UnifyApps العالمية، مزود حلول أتمتة الأعمال المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وذلك بهدف تسريع تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي لدى المؤسسات السعودية في القطاعين الحكومي والخاص.

جرى توقيع الاتفاقية على هامش معرض LEAP 2026 الذي انعقد في الرياض، وتركز الشراكة على الجمع بين الخبرة المحلية لشركة سلام والمتخصصة في الاتصالات والبنية التحتية الرقمية، مع كفاءات UnifyApps في حلول الأتمتة الذكية، لتقديم حلول يسهل تطبيقها على المؤسسات السعودية بغرض رفع الكفاءة وتيسير العمليات وخفض التكاليف التشغيلية.

ستضطلع شركة "سلام" بدور نقطة الاتصال الموحدة لتقديم خدمات متكاملة تشمل الاستشارات وحلول التنفيذ والدعم الفني، مع ضمان الالتزام بالمعايير والمتطلبات المحلية للبنية التحتية الوطنية. وركزت الشركتان على أن الشراكة تهدف إلى تخطي التحديات التشغيلية التي تواجه المؤسسات في تبني حلول الذكاء الاصطناعي، من خلال ربط الابتكارات العالمية بالخبرة العملية في السوق السعودي.

قال عبدالله خرمي، رئيس قطاع الأعمال في "سلام"، إن التعاون مع UnifyApps يعكس التزام شركته بدعم التحول الرقمي في المملكة وتقديم حلول ترجمة قيمة فعلية للعملاء. من جانبه، أشار عمر أبو رسلان، المدير الإقليمي في UnifyApps، إلى أن الشراكة ستمنح المؤسسات السعودية إمكانية الاستفادة من وكلاء الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءتها وأتمتة عملياتها المعقدة.

تأتي مذكرة التفاهم ضمن جهود دعم رؤية السعودية للتحول الرقمي، عبر بناء بيئة موثوقة تتيح للمؤسسات الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة وتوظيفها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية الوطنية.

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