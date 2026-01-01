الملكة رانيا تحتفل بعيد ميلادها برفقة حفيداتها الأربع

وكالات /سما/

عمّان/سما- احتفلت الملكة رانيا العبدالله، زوجة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، بعيد ميلادها الاثنين في 31 آب/أغسطس 2026، في أجواء عائلية دافئة شاركتها مع متابعيها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعيداً عن البروتوكولات الرسمية.

نشرت الملكة رانيا صورة مميزة عبر حسابها الرسمي على إنستغرام تجمعها بحفيداتها الأربع، حيث ظهرت تحتضن الرضيعتين التوأم تاليا ورانيا، ابنتي الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني وزوجها جميل ألكساندر ترميوتس، بينما كانت شقيقتهما أمينة تجلس قبالتها، وحفيدتها الأولى الأميرة إيمان بنت الحسين بن عبدالله تتكئ على ركبتها. وعلّقت الملكة على الصورة قائلة: "أحلى عيد ميلاد مع حبيباتي إيمان، أمينة، تاليا ورانيا، الله يحميهم".

حظيت الصورة بتفاعل واسع على وسائل التواصل، خاصة مع ظهور الملكة في لحظة عائلية حميمية تعكس الجانب الإنساني للأسرة الملكية. وأعرب ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني عن تهانيه لوالدته الملكة رانيا، حيث نشر صورة له مع ابنته الأميرة إيمان وهي تسرح شعره، وكتب: "كل عام وأنتِ بألف خير يا أمي الغالية.. الله يحفظك ويمدّ بعمرك، ويجعل كل أيامك فرحاً وصحةً وعافية".

كما قدّم الديوان الملكي الهاشمي تهانيه للملكة رانيا بمناسبة عيد ميلادها، حيث نشر صورة لها برفقة العاهل الأردني عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي.

وُلدت الملكة رانيا في 31 آب/أغسطس 1970، وحصلت على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1991. بدأت حياتها العملية في قطاع البنوك في الأردن، ثم انتقلت للعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات وفقاً للموقع الرسمي للملكة.

تزوجت الملكة من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في 10 حزيران/يونيو 1993، قبل ستة سنوات تقريباً من اعتلاء الملك عبدالله عرش المملكة الأردنية الهاشمية في 7 شباط/فبراير 1999. رزقت الملكة رانيا من زوجها بأربعة أطفال: الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهد الأردن، والأميرتين إيمان وسلمى، والأمير هاشم.

للملكة رانيا أربع حفيدات حالياً: الأميرة إيمان بنت الحسين بن عبدالله الثاني، وهي ابنة ولي العهد وزوجته الأميرة رجوة الحسين، وكل من أمينة وتاليا ورانيا، وهن بنات الأميرة إيمان العبدالله وزوجها جميل ألكساندر ترميوتس. جاء ميلاد التوأم رانيا وتاليا ليضيف فرحة جديدة للأسرة الملكية، حيث أعلن الديوان الملكي الهاشمي في 14 آب/أغسطس 2026 خبر ولادتهما.

وأعرب الديوان الملكي عن فرحه بقدوم الحفيدتين الجديدتين، قائلاً في بيان رسمي: "يسر الديوان الملكي الهاشمي أن يعلن بأن صاحبة السمو الملكي الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني، وسعادة السيد جميل ألكساندر ترميوتس، قد رزقا اليوم بتوأمتين، جعلهما الله قرة عين لوالديهما".

وعقّبت الملكة رانيا على ميلاد حفيدتيها التوأم برسالة عبر ستوري حسابها على إنستغرام، قائلة: "الحمد لله الذي وهب العطاء. أكرمنا الرحمن بجمل هباته بقدوم توأمتينا الغاليتين تاليا ورانيا"، واستكملت: "نسأل الله أن يبارك فيهما، ويحفظهما، وأن يملأ حياتهما نورا، وبركة، وسعادة".

اقرأ أيضًا: