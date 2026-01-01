الشاب خالد ينشر فيديو توضيحي بعد جدل تزامن حفله مع حرائق الجزائر

وكالات /سما/

الجزائر/سما- نشر النجم الجزائري الشاب خالد مقطعًا مصورًا يوم الأحد عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، ردًا على موجة من الانتقادات التي تعرّض لها إثر تداول صور من حفله بالرباط. والانتقادات تعود إلى التزامن الزمني المثير للجدل بين تلك الصور والحرائق التي اندلعت في الشرق الجزائري وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

في الفيديو، أكّد الفنان الجزائري: "أنا عمري ما نكون ضد بلادي، ولا نكون في مخطط يمس ولا يضر بلادي ولو كان بكلمة"، معبّرًا عن أسفه للانطباعات الخاطئة التي قد تكون تشكّلت لدى الجمهور. وأكّد أنه لم يتخذ ولن يتخذ أي موقف من شأنه الإساءة إلى الجزائر أو النيل من مكانتها.

وأوضح الشاب خالد في رسالته أن مشاهد الحفل التي انتشرت على نطاق واسع تعود إلى 22 من أغسطس، أي اليوم السابق لاندلاع الحرائق. وقد اجتاحت تلك الحرائق عددًا من الولايات منها جيجل وبجاية وتيزي وزو، وأسفرت عن وقوع ضحايا ومصابين. كما أشار إلى أنه ليس المسؤول المباشر عن إدارة حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أن المنشورات المثيرة للجدل لم تصدر بإشرافه المباشر.

وانتهز الفنان الجزائري منصته الإعلامية لتوجيه رسالة تضامن صريحة مع المنكوبين، حيث قدّم عزاءه الحار لأسر الضحايا. كما دعا إلى وقف تداول اللقطات القديمة التي قد تحدث انطباعًا غير واقعي عن توقيتها. وأبدى إكباره لفرق الإغاثة والمتطوعين الشباب الذين تصدّوا للكارثة، مثنيًا على بطولات عناصر الحماية المدنية والجيش الوطني.

وختم الشاب خالد حديثه بالتأكيد على أن الأولوية القصوى في هذه الظروف الصعبة تبقى موجهة لعائلات الضحايا وكل المتضررين من الحرائق.

يشار إلى أن موجة الانتقادات تصاعدت بعد تداول صور ومقاطع من مشاركة الفنان في مهرجان "راب أفريكا" بالرباط في التاريخ الذي تزامن مع اشتداد الحرائق. وقد أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حدادًا وطنيًا لمدة ثلاثة أيام على إثر الكارثة، وقرّر إلغاء فعاليات رياضية وتنكيس الأعلام، الأمر الذي زاد من حدّة الانتقادات التي وجهت للفنان بسبب الصور الاحتفالية المنتشرة من حفله في المغرب.