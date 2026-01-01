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جائزة أدبية عربية

خبر : الشاعر السوري عبد القادر الحصني يفوز بجائزة البابطين التقديرية

الأربعاء 02 سبتمبر 2026 02:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الشاعر السوري عبد القادر الحصني يفوز بجائزة البابطين التقديرية



وكالات /سما/

الكويت/سما- أعلنت مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين الثقافية في الكويت، اليوم الاثنين 1 سبتمبر/أيلول، عن فوز الشاعر السوري عبد القادر محمد الحصني بالجائزة التقديرية للإبداع الشعري في الدورة الـ20 من جائزة "عبد العزيز سعود البابطين"، تتويجًا لمسيرة أدبية متميزة وتجربة فنية راسخة في المشهد الثقافي العربي.

يُعتبر الحصني من أبرز الشعراء السوريين المعاصرين، وهو عضو في اتحاد الكتاب العرب. لطالما تميزت تجربته الشعرية برؤية صوفية عميقة، حيث صاغ عددًا من الدواوين الشعرية المهمة من بينها "تنشر غسيلها على السياج" و"ينام في الأيقونة" و"بالنار على جسد غيمة". كما أسهم في الدراسات النقدية من خلال شرحه لديوان الحلاج، أحد أبرز الشعراء الصوفيين في العصر العباسي.

تُصدر جائزة البابطين منذ تأسيسها عام 1989 على يد رجل الأعمال والشاعر الراحل عبد العزيز سعود البابطين، وتتصدر مشهد الجوائز الأدبية العربية برعايتها للإبداع الشعري وتنشيطها لحركة النقد الأدبي. وتخصص المؤسسة سنويًا جائزة تقديرية توهب لشاعر كبير أثرى المسيرة الشعرية العربية بدون عملية تحكيم، معتمدة على الترشيح المباشر.

في سياق متصل، أعلن وزير الثقافة الأردني مصطفى الرواشدة عبر منصة "إكس" اختيار سوريا ضيف شرف على الدورة الـ25 لمعرض عمّان الدولي للكتاب، المقرر انعقاده في 24 سبتمبر/أيلول المقبل، ما يعكس الاعتراف الإقليمي بالإسهامات السورية في المجالات الثقافية والأدبية.

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