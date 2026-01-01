صعود السلالم يومياً قد يقلل خطر الوفيات بأمراض القلب بنسبة 39%

وكالات /سما/

أظهرت دراسة جديدة نتائج ملفتة حول تأثير نشاط بسيط يمكن ممارسته يومياً على صحة القلب والأوعية الدموية. فقد وجد باحثون من جامعة إيست أنجليا بالمملكة المتحدة أن صعود السلالم بانتظام يرتبط بانخفاض ملحوظ في خطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وكذلك تقليل عام لخطر الوفيات من أي سبب.

اعتمدت الدراسة على تحليل شامل لبيانات تسع دراسات سابقة شملت أكثر من 450 ألف شخص، تراوحت أعمارهم بين 35 و84 عاماً، مع توزيع متقارب بين الذكور والإناث. وخلال فترة متابعة بلغ متوسطها 14 عاماً، لاحظ الفريق البحثي فرقاً جوهرياً بين الأشخاص الذين اعتادوا صعود السلالم وأولئك الذين يفضلون المصعد أو السلم المتحرك.

أسفرت النتائج عن انخفاض بنسبة 39% في خطر الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية لدى الأشخاص النشطين في صعود السلالم، بينما انخفض لديهم خطر الموت من أي سبب بنسبة 24% بالمقارنة مع من اعتادوا استخدام المصعد.

الدكتورة صوفي بادوك، طبيبة القلب المشاركة في الدراسة، أكدت على الارتباط الثابت الذي أظهرته النتائج بين ممارسة صعود السلالم وانخفاض مخاطر الوفيات المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية. وأشارت إلى أن ما يميز هذا النشاط أنه يختلف جوهرياً عن الذهاب إلى الصالة الرياضية أو تخصيص أوقات محددة للتمارين الرياضية التقليدية.

ركزت بادوك على القيمة العملية لهذه العادة، حيث أنه يمكن دمجها بسهولة في الروتين اليومي، سواء في المنزل أو مكان العمل أو أثناء التنقل والتنقلات اليومية. هذا يجعلها خياراً متاحاً للأشخاص الذين يواجهون قيوداً زمنية تمنعهم من الالتحاق بنوادٍ رياضية أو ممارسة تمارين منتظمة.

اعتبرت الباحثة أن كل اختيار يومي بين السلالم والمصعد يمثل فرصة عملية لإضافة نشاط بدني إلى اليوم. وأوضحت أن حتى فترات النشاط الجسدي القصيرة والمتكررة خلال اليوم يمكن أن تحمل فوائد حقيقية وملموسة على صحة القلب.

لم تحدد الدراسة الحد الأدنى الضروري من صعود السلالم للحصول على هذه الفوائد الصحية، غير أن الباحثين أشاروا إلى ضرورة إجراء مزيد من الأبحاث لتحديد المستوى الأمثل. بيد أن المراجعة البحثية ذكرت دراسة كبيرة توصلت إلى أن صعود نحو ستة طوابق يومياً، أي ما يعادل حوالي 60 درجة، قد يرتبط بفوائد صحية لقلب الإنسان.

تتسق هذه النتائج مع أبحاث سابقة اعتمد عليها الفريق البحثي، والتي أظهرت أن ممارسة صعود السلالم لعدة دقائق يومياً قد تساعد في تقليل عوامل الخطر المرتبطة بأمراض القلب، مثل ارتفاع ضغط الدم. ويعود ذلك إلى أن هذا النشاط يتطلب من عضلات الجسم بذل جهد أكبر من المشي على أرضية مستوية، مما يؤدي إلى استهلاك الطاقة بسرعة أكبر وارتفاع معدل نبضات القلب لتأمين كمية أكسجين وعناصر غذائية إضافية للعضلات.

بالإضافة إلى ذلك، فإن عضلات أخرى تعمل على الحفاظ على توازن الجسم واستقامة الوضعية أثناء الصعود، وهو ما يساهم في تعزيز قوتها وتقليل خطر السقوط لدى الأفراد مع تقدمهم في العمر.

اعتمدت الدراسات المشمولة في المراجعة على منهجيات متنوعة لقياس استخدام السلالم. ففي بعضها، طلب من المشاركين تقييم قدرتهم على صعود عدة طوابق دون الحاجة للتوقف والراحة، بينما استفسرت دراسات أخرى عن عدد الطوابق التي يصعدونها خلال مدة زمنية محددة.

أشار الباحثون إلى أن جميع الدراسات اعتمدت على معلومات ذاتية قدمها المشاركون بنفسهم، دون مراقبة مباشرة لاستخدامهم الفعلي للسلالم. وهذا يشكل أبرز نقاط الضعف في المراجعة، لأنه يعني أن النتائج تظهر ارتباطاً إحصائياً بين النشاط وانخفاض مخاطر الوفيات، إلا أنها لا تثبت بشكل قاطع أن صعود السلالم هو السبب المباشر والوحيد لهذا الانخفاض.

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