كيفية دعم الأم لمهارات النطق والتواصل عند الرضيع خلال مرحلة المناغاة

وكالات /سما/

ترقب الأم بشوق لحظة سماع صوت صغيرها، وتفرح عند إطلاقه أول أصواته التي تُعرف بـ"المناغاة"، وهي الأصوات اللحنية التي تصدر من الرضع عشوائياً عندما يكونون في حالة راحة وسعادة. تُعتبر هذه المرحلة حاسمة في تطور مهارات النطق والتواصل، وقد تقلق الأم إذا تأخر طفلها عن أقرانه في الكلام، دون إدراك منها أن مرحلة المناغاة الممتدة حتى نهاية السنة الأولى مرحلة تحضيرية أساسية.

تبدأ رحلة التواصل الصوتي للمولود بمرحلة البكاء مباشرة بعد الولادة، حيث يكون الصراخ الوسيلة الوحيدة للتعبير عن احتياجاته البدائية. يختلف صياح الرضيع حسب سبب بكاؤه؛ فقد يكون بسبب الجوع أو الألم أو الشعور بالبرد، وكل صرخة تحمل معنى مختلفاً تتعلمه الأم تدريجياً.

بعد أيام قليلة، يدخل الرضيع مرحلة "السجع" التي تمتد من الشهر الثالث إلى الشهر الخامس من عمره. في هذه المرحلة، يُصدر الطفل مقاطع صوتية بسيطة لا معنى لها مثل "دو" و"مو" و"كا"، وهي طريقته للتواصل مع المحيطين به والتعبير عن حالته الوجدانية.

تأتي بعدها مرحلة المناغاة الحقيقية، وهي المرحلة الثالثة والأهم في التحضير للكلام. قد تبدأ من الشهر السادس وتمتد حتى نهاية السنة الأولى، أو قد تبدأ في الشهر التاسع وتستمر إلى الشهر الثامن عشر. خلال هذه المرحلة، يُصدر الطفل أصواتاً أكثر تعقيداً من السجع، حيث يركب مقطعين صوتيين معاً مثل "إغغ" و"مومو" و"كوكو". هذه الأصوات متشابهة عند جميع الأطفال حول العالم ولا تعكس اللغة أو الثقافة، لكن الأمهات يمكنهن تطويرها تدريجياً لتصل إلى كلمات كاملة بنهاية السنة الأولى.

يلعب التواصل البصري المبكر دوراً محورياً في تطور الكلام. عندما يثبت الرضيع نظره على وجه أمه ويتابع تحركاتها، فهذا يشير إلى سلامة وظائف دماغه، وليس فقط للصحة النفسية، بل أيضاً لتحسين التوافق بين حواسه وتحفيزه على تجميع حصيلة لغوية يستمعها من محيطه ويستخدمها لاحقاً.

من المهم أن تناديَ الأم طفلها باسمه منذ الشهر الأول من ولادته. عندما تلاحظ أنه بدأ يلتفت بسرعة تجاه من ينادي باسمه، فهذه علامة قوية على استعداده للتحدث بلا مشاكل نطق، كما أنها تعكس سلامة حواسه ومستوى ذكائه.

راقبي طفلك عندما تضعين لعبة أمام مستوى نظره وهو مستلقٍ. الطفل السليم يُحرك بصره بينك وبين اللعبة، ويظهر عليه اهتمام حقيقي برؤيتها، وليس نظرة خاوية بلا معنى. يُظهر الطفل المتطور إدراكياً رغبة في المشاركة والتواصل، فينظر نحوك عندما تقربين اللعبة من وجهه طالباً الاشتراك في فرحتك بها.

يأتي التقليد كعلامة متقدمة على الاستعداد للكلام. عندما يبدأ الطفل بتقليد الحركات والإيماءات من حوله، خاصة بعد أن يستطيع الإمساك بالأشياء، فهذا يعني أن أجهزة جسده المسؤولة عن الكلام تتطور بشكل صحيح. قد تلاحظين أنه يُصدر أصواتاً مع إفراز لعاب غزير، أو يقلد حركة السلام أو التلويح باليد للوداع، أو حتى يصدر صوتاً عند محاكاة التقبيل.

تُعتبر استجابة الطفل لأصوات أمه من أقوى المؤشرات. عندما تتحدثين مع طفلك بانتظام منذ ولادته، حتى وهو في الرحم، يبدأ بالاستجابة للأوامر البسيطة تدريجياً. قد يفتح فمه عند بدء إطعامه الطعام الصلب، أو يتوقف عن سلوك غير مرغوب عندما تنهرينه، حتى وإن كان صغير السن. هذه الاستجابات دليل على أنه سيتكلم مبكراً، لأنه يدمج بين السمع والبصر والفعل بنجاح.