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سيارة كهربائية جديدة

خبر : إم جي 07 الكهربائية تحقق 21 ألف حجز مسبق في يوم واحد

الأربعاء 02 سبتمبر 2026 02:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إم جي 07 الكهربائية تحقق 21 ألف حجز مسبق في يوم واحد



وكالات /سما/

حققت سيارة إم جي 07 الكهربائية إنجازاً لافتاً بتسجيل أكثر من 21 ألف حجز مسبق خلال أول 20 ساعة من فتح باب الحجز، وفقاً لإعلان شركة إم جي التابعة لمجموعة سايك الصينية. ويعكس هذا الرقم ضعف الحجوزات التي استقطبتها موديل إم جي 4 أوربان السابق في الفترة الزمنية نفسها.

بدأت الشركة استقبال الحجوزات المسبقة بسعر ابتدائي يبلغ 125,900 يوان صيني، أي ما يعادل حوالي 18,600 دولار أمريكي. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام تمثل حجوزات ما قبل البيع وليست مبيعات مكتملة أو سيارات تم تسليمها فعلياً للعملاء. وقد بدأت السيارة بالوصول إلى صالات الوكلاء في مختلف أنحاء الصين قبل بدء فترة الحجز المسبق.

دخلت إم جي 07 مرحلة الإنتاج الفعلي قبل فتح باب الحجز المسبق، حيث خرجت أول نسخة إنتاجية من خط التجميع في مصنع سايك بمدينة تشنغتشو في أوائل يوليو 2026. تتوفر السيارة بخمس فئات مختلفة تتدرج في مواصفاتها والسعر، حيث تبدأ بفئة 650 Comfort بسعر 125,900 يوان، تليها 610 LiDAR بـ 135,900 يوان، ثم 610 Flagship بـ 145,900 يوان، وصولاً إلى الفئات الأعلى 845 LiDAR بـ 155,900 يوان و845 Flagship بسعر 165,900 يوان أي ما يعادل حوالي 24,500 دولار أمريكي.

يبدأ تسليم الفئات الأقل تجهيزاً خلال أغسطس 2026، بينما يُتوقع أن تبدأ عمليات تسليم الفئات الأعلى المزودة بنظام كهربائي بجهد 800 فولت في أكتوبر من العام ذاته. صُنفت إم جي 07 كسيارة سيدان كهربائية متوسطة الحجم بتصميم فاستباك مميز وباب خلفي ينزلق مع الزجاج.

تبلغ أبعاد السيارة 4.886 متر طولاً و1.9 متر عرضاً و1.485 متر ارتفاعاً، مع قاعدة عجلات بطول 2.825 متر. تتميز بأبواب زجاجية بلا إطارات وجناح خلفي كهربائي قابل للتعديل عبر خمس وضعيات مختلفة، مع توفر خيارين لتصميم العجلات بمقاس 19 إنش.

تضيف الفئات الأعلى مستشعر ليدار مثبت على السقف، إلى جانب نظام القيادة المساعدة من شركة Momenta الذي يعتمد على نموذج R7 العالمي وشريحة X7. يدعم النظام وظائف متقدمة تشمل الملاحة الآلية على الطرق المعروفة بـ NOA والركن الذاتي.

تتسع المقصورة الداخلية على مقعد أمامي للراكب بوضعية انعدام الجاذبية، وشاشة وسطية بقياس 15.6 إنش بدقة 2.5K تعمل بمعالج كوالكوم سنابدراجون 8295P. كما توفر السيارة نظاماً صوتياً متطوراً يضم 21 مكبراً ونظام Moli ثلاثي الأبعاد للتفاعل الفوري، بالإضافة إلى إمكانية ربط السيارة بالهاتف الذكي.

توفر إم جي 07 صندوق تخزين أمامي بسعة 168 لتراً، وصندوق خلفي بسعة 697 لتراً، مما يوفر مساحة تخزين واسعة للمسافرين. تضيف هذه السيارة خياراً جديداً إلى تشكيلة سيارات إم جي الكهربائية التابعة لمجموعة سايك، وستكشف بيانات التسليم والتسجيل خلال الفترة القادمة عن مدى تحول هذه الحجوزات المعلنة إلى مبيعات فعلية في السوق.

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