وكالات /سما/

ينظم مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات حلقة نقاش موسعة الأربعاء 2 أيلول/سبتمبر 2026، لمناقشة سبل الخروج من الأزمات التي تواجه الساحة الفلسطينية والتحديات الوجودية المرتبطة بها.

تركز الحلقة على عدد من القضايا الأساسية منها دور الانتخابات في معالجة الأزمة، وآليات إدارة الاختلاف الفلسطيني والبناء على المشترك الوطني، والثوابت الفلسطينية غير القابلة للتفاوض، فضلًا عن الفرص المحتملة في المحيط الإقليمي والدولي التي قد تسهم في التعامل مع التحديات الراهنة.

تضم الحلقة نخبة من الخبراء والمتخصصين منهم معين الطاهر، الكاتب والباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات؛ وعاطف الجولاني، رئيس تحرير صحيفة السبيل الأردنية؛ وماهر الطاهر، القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والأمين العام للمؤتمر القومي العربي.

كما يشارك محمد إبراهيم المدهون، وزير الثقافة الفلسطيني السابق ورئيس مركز غزة للدراسات والاستراتيجيات؛ وعريب الرنتاوي، مستشار ومؤسس مركز القدس للدراسات السياسية؛ وهاني المصري، المدير العام للمركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية – مسارات؛ وأحمد عطاونة، المدير العام لمركز رؤية للتنمية السياسية.

تُعقد الحلقة من الساعة 6:00 إلى 8:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقدس وبيروت (من 4:00 إلى 6:15 مساءً بتوقيت غرينتش)، عبر تقنية الزوم. ويدير النقاش محسن محمد صالح، المدير العام لمركز الزيتونة.

يمكن متابعة الحلقة مباشرة على صفحات المركز على فيسبوك ويوتيوب، حيث سيُتاح للمشاركين تقديم أسئلتهم وملاحظاتهم على المتحدثين.

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