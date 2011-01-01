حديقة حيوانات أمريكية.. فيروس الكلب يظهر في صغار ماعز بنورث كارولاينا

وكالات /سما/

نورث كارولاينا/سما- ألقت إدارة الصحة والخدمات الإنسانية في ولاية نورث كارولاينا الأمريكية الضوء على حالة تعرض محتمل لفيروس داء الكلب، بعد اكتشاف إصابة عدة صغار ماعز في حديقة حيوانات أليفة متنقلة يطلق عليها "Farm Adventures"، الأمر الذي دفع مسؤولي الصحة للتحرك السريع لتتبع المخالطين والتواصل معهم.

يبدو أن الحيوانات الصغيرة انكشفت للفيروس عندما تسلل ظربان برّي إلى حظيرتها في أواخر يوليو/تموز، حسبما أفادت إدارة الصحة في الولاية. وقد أسفرت الاختبارات المخبرية عن تأكيد إصابة 3 من صغار الماعز الأربعة بالعدوى. وكان أول إشعار رسمي عن هذا الخطر في 27 أغسطس/آب، حين أُبلغت الإدارة للمرة الأولى باحتمال التعرض للفيروس.

أشارت إدارة الصحة المحلية إلى أن التعرض المحتمل قد حدث في 10 مواقع منفصلة بين 28 يوليو/تموز و27 أغسطس/آب. تضمنت هذه المواقع موقع الحديقة الأساسي في بلدة هارموني، بالإضافة إلى مرافق الرعاية المعيشية وفعالية احتفالية بمناسبة استعداد الطلاب للعودة إلى المدارس. كما شاركت حديقة الحيوانات في فعاليات متعددة عبر مقاطعات مختلفة من الولاية، منها مقاطعات إيرديل وكاتاوبا وبيرك وديفيدسون وديفي، بالإضافة إلى فعاليات في مقاطعات مكلنبورغ وواتاوغا ودورهام.

حثّ مسؤولو الصحة أي شخص كان على اتصال محتمل بصغار الماعز المصابة على التواصل فورًا مع إدارة الصحة المحلية دون انتظار ظهور الأعراض. وأوضحت كيمبرلي سكوت، مديرة الصحة في مقاطعة مكلنبورغ، أهمية هذا التحرك السريع بقولها: "ينبغي للسكان ألا ينتظروا ظهور الأعراض قبل الاتصال"، مشددة على أن العلاج الوقائي بعد التعرض يصبح أكثر صعوبة وغالبًا ما يكون المرض قاتلًا بمجرد بدء ظهور الأعراض.

أكدت سكوت لوسائل إعلام أن التحقيق المنسق على مستوى الولاية لا يزال جارياً بهدف تحديد "تفاصيل النطاق الإجمالي للحالات عبر المقاطعات والعدد الإجمالي للأشخاص المتأثرين". وتعمل فرق الأمراض المعدية في عدة مقاطعات على تنبيه الجمهور والتعاون مع حديقة الحيوانات للوصول إلى منظمي الفعاليات التي حضرتها صغار الماعز المصابة.

أشارت إدارة الصحة إلى أن أنظمة الرعاية الصحية في الولاية تمتلك كميات كافية من العلاج الوقائي بعد التعرض (العلاج المعتاد للوقاية من داء الكلب)، وأن المسؤولين "مستعدون للحصول على المزيد حسب الحاجة" مع ورود معلومات إضافية عن عدد المخالطين.

من جانبها، أكدت حديقة الحيوانات "Farm Adventures" أن صغار الماعز الأربعة المصابة خضعت للقتل الرحيم، وأن موظفيها يراقبون عن كثب الحيوانات المتبقية وفقًا للتوجيهات التي قدمها مسؤولو الصحة. أوضحت الحديقة أن صغار الماعز كانت محفوظة في حظيرة منفصلة لأنها لم تصل بعد إلى السن المناسبة للتطعيم.

ذكرت ميستي لوف، مالكة "Farm Adventures"، لوسائل إعلام أمريكية أن ظربانًا برياً عُثر عليه داخل حظيرة صغار الماعز في 29 يوليو/تموز، وقد أُطلق عليه الرصاص ثم أُحرق. وقالت إنه لم يظهر أن صغار الماعز تعرضت للعضة، كما لم تبدُ عليها أي علامات واضحة للمرض في البداية. غير أن أحد صغار الماعز نفق في 19 أغسطس/آب، وفي اليوم التالي ظهرت أعراض المرض على صغير آخر وخضع للقتل الرحيم. وأسفر تشريح جثة أحد الحيوانات عن تأكيد إصابته بفيروس داء الكلب.

أشارت إدارة الصحة في نورث كارولاينا إلى أن احتمال انتقال المرض من حيوانات الماشية أقل خطورة مقارنة بالعضات من الحيوانات البرية، لكن احتمال التعرض للفيروس عبر لعاب حيوان مصاب يبقى قائمًا. وأوضحت أنه بسبب أن صغار الماعز عادة ما تُرضع بالزجاجة ويجري حملها والتعامل معها عن قرب أو احتضانها، فإن فرق الصحة العامة تتحرك بشكل استباقي لضمان تقييم حالة أي شخص كان على اتصال مباشر بهذه الحيوانات.

على الصعيد الوطني، لم تسجل ولاية نورث كارولاينا أي حالات إصابة بشرية بداء الكلب منذ عام 2011. وبرغم ندرة الحالات في الولايات المتحدة، فإن المرض يُعتبر قاتلاً إذا لم يتلقّ المصابون العلاج قبل بدء ظهور الأعراض. وحسب المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، يسجل الفيروس أقل من 10 وفيات سنويًا في الولايات المتحدة.

ينجم داء الكلب عن فيروس ينتقل بصورة رئيسية عن طريق لعاب الحيوانات المصابة، وعادة ما ينقله عضة حيوان، لكن الخدوش أو الملامسة المباشرة للأغشية المخاطية يمكن أن تؤدي أيضًا إلى انتقاله. يؤثر الفيروس بصورة أساسية في الجهاز العصبي المركزي، محدثاً التهاب الدماغ والحبل الشوكي.

تستمر فترة الحضانة (الفترة بين التعرض للفيروس وظهور الأعراض) من أسابيع إلى أشهر، وخلالها لا تظهر عادة أي أعراض. وبعد أسابيع أو أشهر من التعرض، قد يعاني المصاب أعراضاً شبيهة بالإنفلونزا تشمل الحمى والصداع وآلاماً عامة في الجسم، مع شعور بعدم الراحة أو وخز في موضع التعرض. وبمجرد أن تبدأ الأعراض بالظهور، يصبح المرض قاتلاً في جميع الحالات تقريباً.

يمكن الوقاية من داء الكلب عبر التطعيم أو الحصول على رعاية طبية فورية بعد التعرض. ويُعتبر العلاج الوقائي بعد التعرض فعالاً للغاية إذا تم تلقيه سريعاً بعد التعرض المحتمل للفيروس، مما يجعل التحرك السريع والاستباقي ضرورياً لمنع تطور المرض.