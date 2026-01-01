  1. الرئيسية
  2. الصحة

البقلة والصحة

خبر : البقلة.. نبات عشبي غني بالعناصر المغذية والفوائد الصحية

الأربعاء 02 سبتمبر 2026 02:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
البقلة.. نبات عشبي غني بالعناصر المغذية والفوائد الصحية



وكالات /سما/

تُعتبر البقلة، المعروفة علميًا باسم "Portulaca oleracea"، من النباتات العشبية الغنية بالقيمة الغذائية العالية، وهي أكثر من مجرد نبات برّي عادي يظهر على موائد الطعام. تنتمي هذه النبتة إلى الفصيلة الرجلية وتتمتع بخصائص غذائية ودوائية متعددة جعلتها مطلوبة في العديد من الثقافات الغذائية عبر التاريخ.

تنتشر البقلة في مناطق جغرافية واسعة من العالم، خاصة في أوروبا الوسطى وآسيا وحوض البحر الأبيض المتوسط، حيث اكتسبت مكانة مميزة في الأطباق التقليدية. تُستخدم كمكون رئيسي في السلطات الخضراء مثل سلطة الفتوش، كما يدخل استخدامها في إعداد أطباق مطبوخة متنوعة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تخليلها وحفظها لفترات طويلة، مما يجعلها إضافة مرنة للعديد من الوصفات الغذائية.

اكتسبت البقلة سمعة واسعة في الطب العشبي القديم والتقليدي بفضل خصائصها الصحية المتنوعة والمتعددة. لطالما استُخدمت في علاج حالات صحية مختلفة، واعتمدت عليها الممارسات الطبية التقليدية على مر القرون. وقد أكدت مصادر طبية رسمية مثل موقع مكتبة الطب الوطنية في الولايات المتحدة على القيمة الغذائية والطبية لهذا النبات.

تحتوي البقلة على مجموعة واسعة من العناصر الغذائية المهمة والضرورية لصحة جسم الإنسان. هذه العناصر تجعل النبات خيارًا غذائيًا قيمًا يستحق إضافته إلى النظام الغذائي اليومي. الخصائص الصحية المتعددة للبقلة تعكس ثراء تركيبتها الكيميائية والغذائية.

تُعد إضافة البقلة إلى السلطات والأطباق اليومية خطوة عملية نحو نظام غذائي أكثر توازنًا وصحة. تاريخ استخدام هذا النبات الطويل في الثقافات المختلفة يشهد على فوائده المحتملة وأهميته الغذائية. بفضل توفره في مناطق متعددة من العالم وسهولة استخدامه في الطهي، يمكن للبقلة أن تصبح جزءًا منتظمًا من الخيارات الغذائية الصحية.

#البقلة #التغذية #الفوائد الصحية #النباتات الطبية #الطب العشبي #السلطات #الصحة #الغذاء الصحي #الخضروات #العناصر الغذائية

الأكثر قراءة اليوم

شهداء وجرحى في محاولة اختطاف قائد بالأمن الداخلي..اشتباكات وقصف عنيف بعد اكتشاف ميليشيات عملية غرب غزة

الميلشيات قتلت زوجته قبل اختطافه ..كاتس يزعم : إسرائيل نجحت في القبض على قيادي بارز من حماس في قلب مدينة غزة

"صهيوني وضابط بالجيش الإسرائيلي".. منصور عباس يعلن رسميا انضمام سيغالوفيتش إلى قائمة "الموحدة"

يخشى كشف فضيحة قطر وتحذيرات قادة المنطقة من 7 اكتوبر ..باراك: نتنياهو "حيوان جريح في فخ"..ولن يردعه شيء لمنع الانتخابات

جيش الاحتلال يزعم اغتيال مسؤول الإمداد والصيانة في حماس بغارة على غزة

استقالة جديدة تهز إدارة ترامب .. استقالة وزير الجيش الأميركي لهذا السبب ..

ثورة علمية :علاج مناعي روسي جديد يعد بالقضاء على 4 أنواع من السرطان خلال 6 سنوات

الأخبار الرئيسية

مقتل وإصابة عدد كبير من الجنود ..الحرس الثوري يعلن قصف قاعدة أمريكية بالأردن ضمن عملية "عقاب المعتدي"

مجتبى خامنئي: دروس قاسية تنتظر العدو الأمريكي ولن تُنسى

6 شهداء وإصابات جديدة.. الاحتلال يواصل حرب الإبادة على غزة

ترمب: نقصف أهدافاً إيرانية قرب مضيق هرمز.. والهجوم الأكبر قادم ..

الميلشيات قتلت زوجته قبل اختطافه ..كاتس يزعم : إسرائيل نجحت في القبض على قيادي بارز من حماس في قلب مدينة غزة