أطعمة تدّعي الصحة.. كيف تتجنب الانخداع بملصقاتها الغذائية؟

وكالات /سما/

يقع كثيرون في فخ الانخداع بالعبارات الجاذبة على مغلفات المنتجات الغذائية، دون الانتباه إلى أن محتوى المنتج قد يخالف تماماً ما توحي إليه تلك الكلمات.

وفي هذا السياق، تحذر تالا الصمصام، وهي اختصاصية تغذية علاجية، من الثقة العمياء بالعبارات الرنانة مثل "دايت" و"صحي" المكتوبة على العبوات. وتشدد على ضرورة فحص الملصق الغذائي بشكل دقيق قبل اتخاذ قرار الشراء.

وتشير الاختصاصية إلى أن عديداً من المنتجات تُسوّق على أنها صحية وخفيفة، في حين تحتوي على كميات كبيرة من السكريات والدهون والملح، مما يجعلها بعيدة عن الفوائد الصحية التي توعد بها علامتها التجارية.

ومن أمثلة هذه المنتجات المعكرونة المصنوعة من الخضار، التي تظهر وكأنها خيار صحي مقارنة بنظيرتها العادية، لكن الملصق الغذائي قد يفشي محتوى كمياً من المواد المضافة والمحسنات التي تقلل من قيمتها الغذائية الحقيقية.

وتنصح الصمصام المستهلكين بضرورة الالتفات إلى العناصر الغذائية الأساسية المدرجة على الملصق، مثل السعرات الحرارية والدهون والبروتين والألياف والسكريات، بدلاً من الاعتماد على الوعود المكتوبة على واجهة العبوة.

وهذه الممارسة من قبل الشركات المصنعة تهدف إلى جذب المستهلك، وخاصة أولئك الذين يسعون لنمط حياة صحي، وتعتمد على الذاكرة البصرية والألوان الجاذبة والعبارات المشجعة دون الاهتمام بحقيقة محتوى المنتج.

اقرأ أيضًا: