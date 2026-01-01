وكالات /سما/

بيت لحم/سما- اجتمعت قيادات حكومية وممثلو القطاع السياحي الخاص الثلاثاء في مقر وزارة السياحة والآثار ببيت لحم لبحث المعوقات التي تحول دون استعادة الحركة السياحية إلى الأراضي الفلسطينية.

حضر الاجتماع وزير السياحة والآثار هاني الحايك، ووزير الداخلية زياد هب الريح، ومحافظ بيت لحم محمد أبو عليا، ورئيس بلدية بيت لحم حنا حنانيا، إلى جانب عدد من أصحاب المنشآت السياحية والمسؤولين المحليين وقادة الأجهزة الأمنية.

أرجع الحايك تردي الوضع السياحي إلى التبعات المباشرة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي ألحق الضرر بمختلف مكونات القطاع. وشدد على عزم الوزارة والجهات الشريكة على التغلب على العقبات وتهيئة البنية الأساسية لاستقبال الوفود السياحية من الخارج.

أكد الحايك أن التعاون بين الأجهزة الأمنية والقطاع السياحي ذو أهمية استراتيجية، كونه يوفر بيئة آمنة للسائحين والزائرين. وأشار إلى ضرورة تعزيز الشراكة مع الهيئات المحلية بوصفها عنصرًا أساسيًا في تطوير المنتج السياحي والرفع من قدرة المقاصد الفلسطينية على جذب الزوار.

من جهته، شدد وزير الداخلية على دور الأجهزة الأمنية والقطاع السياحي معًا في تقديم صورة حقيقية عن فلسطين للسياح. وأكد أهمية تكامل الجهود بين مختلف الجهات لإنعاش القطاع واستعادة حيويته.

وأبرز محافظ بيت لحم أن السياحة تمثل قطاعًا حيويًا للمحافظة يوفر فرص عمل ومصادر رزق لآلاف الأفراد بشكل مباشر وغير مباشر. وأعرب عن جاهزية المحافظة لتقديم الدعم الكامل والتنسيق مع الجهات المختصة لفتح الطريق أمام عودة النشاط السياحي.

أما رئيس بلدية بيت لحم فأكد أهمية التعاون بين البلدية ووزارة السياحة والآثار لتعزيز مكانة بيت لحم كقبلة سياحية عالمية، وإبراز ما تتمتع به من رصيد ديني وتاريخي وحضاري، وتعزيز جهوزيتها لاستقبال السياح من مختلف أنحاء العالم.