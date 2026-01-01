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خبر : الاتحاد الفلسطيني يسحب قرعة "كأس الألف شهيد" عبر المحافظات والشتات

الأربعاء 02 سبتمبر 2026 02:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT



وكالات /سما/

القدس/سما- سحب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، في جلسة متزامنة عبر المحافظات الشمالية والجنوبية والشتات الثلاثاء، قرعة المرحلة الأولى من بطولة "كأس الألف شهيد"، وذلك بمشاركة 243 نادياً من مختلف الأقاليس الفلسطينية.

أكد رئيس الاتحاد الفريق جبريل الرجوب خلال مراسم القرعة أن إطلاق البطولة يعكس إرادة موحدة من جميع الأطراف الفلسطينية رغم الظروف الصعبة التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي. وشدد على أهمية حماية المشروع الرياضي الفلسطيني والحفاظ على عضوية فلسطين في الاتحادات الدولية والقارية.

دعا الرجوب رؤساء الأندية إلى متابعة منتظمة لفرقهم ولاعبيهم طوال مراحل البطولة، مؤكداً أن دوائر الاتحاد وحّدت كل التعليمات والتوجيهات المتعلقة بتنظيم المسابقة.

اعتبر رئيس الاتحاد بطولة "كأس الألف شهيد" محاولة لتحقيق الإرادة الفلسطينية في الرياضة في مواجهة حالة الجمود التي فرضها الاحتلال، وتأتي بعد انقطاع لمدة 3 سنوات عن النشاط الرياضي.

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