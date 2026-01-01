وكالات /سما/

رام الله/سما- واصل لاعبو المنتخب الفلسطيني لرياضة الجوجيتسو تحقيق إنجازات متتالية في البطولات الإقليمية والدولية، بعدما أحرزوا ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية في منافسات أقيمت في بنما والعاصمة الأردنية عمّان خلال الأسبوع الحالي.

في بطولة الجوجيتسو بمدينة بنما التي نظمتها اتحاد SJJIF، سجل المنتخب الفلسطيني حضوراً قوياً بحصد خمس ميداليات ذهبية وميداليتين فضيتين وواحدة برونزية. أحرز يامن جبارة الميدالية الذهبية، فيما فاز رائد جبارة بميداليتين ذهبيتين، وحقق قيس جبارة المركز الثالث. نال كل من إبراهيم جبارة وبراء جبارة الميدالية الفضية في منافساتهما.

في الجانب الآخر، واصل لاعبو نادي مصطفى كفر قاسم التابع للاتحاد الفلسطيني للجوجيتسو إظهار مستوى عالٍ خلال مشاركتهم في بطولة ADCC عمّان وبطولة الأردن للمصارعة. استطاع قصي بدير إحراز المركز الأول في بطولة ADCC عمّان، بينما تألق عبد الرحمن عامر بحصوله على المركز الأول في البطولة نفسها.

شارك عامر أيضاً في بطولة الأردن للمصارعة، حيث حقق ثلاثة انتصارات وتعادلاً واحداً، لكن خسر المركز الأول برفق النقاط لمنافسه، فحل في المركز الثاني. كان الفارق نقطياً فقط في منافسة وصفت بالقوية والمتقاربة، مما عكس جودة الأداء الذي قدمه اللاعب خلال البطولة.

أعرب غسان أبو مطر، رئيس اتحاد الجوجيتسو الفلسطيني، عن رضاه عن النتائج المحققة، مؤكداً أنها تعكس التطور المستمر لرياضة الجوجيتسو الفلسطينية وقدرة اللاعبين على المنافسة على المراكز الأولى في البطولات الخارجية. أكد أبو مطر على أهمية مواصلة العمل الدؤوب ورفع مستوى التجهيز والجاهزية للمحافل الرياضية المقبلة.

تندرج هذه الإنجازات ضمن الجهود المستمرة لاتحاد الجوجيتسو في فتح الفرص أمام اللاعبين الفلسطينيين للمشاركة والاحتكاك في البطولات العربية والدولية، بما يسهم في رفع مستوى الأداء الفني للمنتخبات الوطنية.

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