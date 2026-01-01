وكالات /سما/

عمّان/سما- افتتح منتخب فلسطين الوطني للتايكواندو مشاركته في بطولة الحسن الدولية المصنفة بدرجة G1 برصيد ميداليتين: ذهبية وبرونزية، في منافسات اليوم الأول التي بدأت في عمّان أمس الجمعة 8 آب/أغسطس.

توج لاعب المنتخب عمر حنتولي بالميدالية الذهبية بفئة الوزن تحت 68 كيلوغرام، بعدما حقق ثلاثة انتصارات متتالية واستحوذ على المركز الأول في فئته.

وأسهمت رهف ياسين في إثراء رصيد فلسطين برصاً نحاسياً، إذ فازت بالميدالية البرونزية في فئة الوزن تحت 49 كيلوغرام بعد تغلبها في الدور ربع النهائي، ليصبح إجمالي إنجازات اليوم الأول ميداليتين للمنتخب الفلسطيني.

أشاد الاتحاد الفلسطيني للتايكواندو بأداء البطلين حنتولي وياسين، وأثنى على المستوى التنافسي الذي قدماه في البطولة، معترفًا بأن اللاعب محمد الشيخ واللاعبة أبرار صالح قدما عروضًا فنية قوية رغم عدم تأهلهما للمراحل النهائية.

واعتبر الاتحاد أن الحصاد الأول للبطولة يعكس الحضور القوي للمنتخب الفلسطيني وينم عن جاهزيته في المنافسة الدولية، متطلعًا إلى مواصلة هذا المسار ونقل إنجازات إضافية ترفع العلم الفلسطيني على منصات التتويج العالمية.

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