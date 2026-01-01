الأقمار الاصطناعية والذكاء الاصطناعي.. كيف تحذّر الدول من الكوارث؟

وكالات /سما/

أصبحت تقنيات مراقبة الأرض من الفضاء عنصرًا حاسمًا في البنية التحتية الحديثة للدول حول العالم، حيث يمتد استخدامها بعيدًا عن الأغراض العسكرية التقليدية لتشمل مجالات حيوية متعددة. وينعكس هذا التحول في دمج الأقمار الاصطناعية والذكاء الاصطناعي في الخدمات التي باتت تلامس الحياة اليومية للأفراد والمجتمعات.

يُشير خبراء التكنولوجيا إلى أن الخدمات المعتمدة على الفضاء تتجاوز مدار الأرض لتصبح محركًا أساسيًا للتنمية المستدامة والأمان. فمن تعزيز الاتصالات على الصعيد العالمي إلى توفير البيانات الضرورية للاستجابة السريعة للكوارث الطبيعية، تشهد هذه التقنيات تطورًا مستمرًا يفتح آفاقًا جديدة للتنبؤ بالأحداث المستقبلية وتخفيف آثارها.

وتُستخدم بيانات الأقمار الاصطناعية في مراقبة التغيرات المناخية والأنماط الجوية، مما يسهم في تحسين عمليات التنبؤ بالطقس والتحذير المبكر من الظواهر الجوية الشديدة. كما أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحليل هذه البيانات توفر قدرات معالجة متقدمة تمكّن من استخراج رؤى قيمة من كميات ضخمة من المعلومات الجغرافية والبيئية.

بالإضافة إلى ذلك، يُمكّن دمج التقنيات الفضائية الدول من تحسين إدارة الموارد الطبيعية والزراعة والعمران، حيث توفر صورًا عالية الدقة تساعد في التخطيط الحضري وتقييم الأضرار بعد الكوارث. وتُشكل هذه القدرات المتطورة نقطة تحول في كيفية استجابة المجتمعات للتحديات البيئية والطبيعية، مما يعكس تحولًا جوهريًا في دور تكنولوجيا الفضاء من كونها مجالًا متخصصًا إلى أداة حتمية في صنع السياسات والقرارات على المستوى الوطني والدولي.