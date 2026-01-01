وكالات /سما/

رام الله/سما- شرعت وزارة الزراعة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء الأول من أيلول/سبتمبر 2026، بتوزيع اللقاحات المخصصة لمكافحة الحمى المالطية على أقسام البيطرة في محافظات الضفة الغربية، في خطوة تسبق الانطلاق الفعلي لعملية تطعيم الثروة الحيوانية.

جاء القرار في أعقاب اجتماع ترأسه وزير الزراعة رزق سليمية، حضره وكيل الوزارة ومسؤولو القطاع الفني والخدمات البيطرية ومديرو الدوائر البيطرية بالمحافظات. ناقش الاجتماع خطة تنفيذ الحملة الموسعة، في إطار جهود السلطة الفلسطينية للسيطرة على انتشار المرض وحماية الثروة الحيوانية والصحة العامة.

أوضحت الوزارة أن الحملة الشاملة لتطعيم الأغنام ستبدأ مع بداية عام 2027 وفقاً للخطة المعتمدة، مع استثناء مهم من المرحلة الأولى الجارية: الأغنام الحوامل. وأرجعت الوزارة هذا الاستثناء إلى المخاطر المحتملة للقاح على صحة الحيوانات الحوامل ومواليدها، بينما ستُطعَّم هذه الفئة خلال المرحلة الثانية عند بداية السنة الميلادية الجديدة.

وطالبت الوزارة مربي الحيوان بالتعاون الكامل مع الطواقم البيطرية والإفصاح الصريح عن الأغنام الحوامل قبل بدء التطعيم. وأشارت إلى أن كل مربٍ سيُطلب منه التوقيع على تعهد يتحمل بمقتضاه المسؤولية القانونية والصحية عن دقة المعلومات التي يُدلي بها، وعن أية آثار تترتب على عدم الإفصاح عن الحيوانات الحوامل.

شددت الوزارة على أن التزام المربين بتعليمات الكوادر البيطرية يُشكّل عاملاً حاسماً في نجاح الحملة وتحقيق أهدافها، لاسيما السيطرة على الحمى المالطية والتقليل من تأثيراتها على القطاع الحيواني والصحة العامة للسكان.