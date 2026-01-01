المغنية السورية فايا يونان تعلن خطوبتها من المصور العراقي سرجون بهرام

وكالات /سما/

أعلنت الفنانة السورية فايا يونان خطوبتها من المصور الصحفي ومنتج الأفلام العراقي سرجون بهرام، في خطوة أثارت اهتمامًا واسعًا في الأوساط الفنية والإعلامية.

شاركت يونان صورًا من حفل خطوبتها عبر حسابها الرسمي على منصة إنستغرام، مرفقة بتعليق باللغة الإنجليزية: "قلت نعم"، وأتبعته برسالة بالعربية قالت فيها: "أجمل من أي صورة رسمتها بخيالي". من جانبه، نشر بهرام مقطع فيديو من أجواء الحفل عبر حسابه على المنصة ذاتها يوم السبت، معلقًا بلغة آشورية: "هنا سوينا مشماثا"، في إشارة إلى الخطوبة، وأضاف باللهجة العراقية: "وصارت فايا چنتنا".

جاءت الخطوبة بعد فترة تحضيرية قامت خلالها يونان بتغيير ملحوظ لمظهرها الخارجي. في 17 من أغسطس/آب الجاري، نشرت الفنانة مقطع فيديو قصت فيه خصلة من شعرها أمام الكاميرا، معلنة عن بداية مرحلة جديدة في حياتها بالقول باللهجة السورية: "المرحلة الجديدة بلشت".

ويأتي إعلان الخطوبة في سياق مهني منتج. كانت يونان قد أعلنت مؤخرًا عن ألبوم موسيقي جديد بعنوان "فصول" يضم أغانٍ من تأليفها، شاركت فيه رؤية فنية حول بنية العمل الموسيقي. وعلّقت على الألبوم قائلة: "متل فصول بكتاب: مترابطين.. ومتل فصول السنة، مختلفين.. هالألبوم كل غنية فصل"، في إشارة إلى الوحدة والتنوع اللذين يميزان المشروع.