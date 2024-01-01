فراج وزريق يجسدان "لعبة جهنم" المستوحاة من جريمة شبرا الخيمة

وكالات /سما/

القاهرة/سما- يشهد المشهد الدرامي المصري إقبالًا متزايدًا على مسلسلات الجريمة المستوحاة من وقائع حقيقية، وتضيف منصة MBC شاهد لهذا الاتجاه عملًا جديدًا ينطلق غدًا بعنوان "القصة الكاملة.. دراما"، حيث تأتي حكايته الأولى "لعبة جهنم" ببطولة الفنانين المصريين محمد فراج وعمر زريق، وقد استقطب الإعلان الترويجي عن المسلسل اهتمام المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي.

يتولى فراج تجسيد شخصية "الشيخ علاء" في القصة التي اقتبست أحداثها من واقعة جريمة حقيقية أثارت ضجة إعلامية في مصر. تدور الحبكة حول التقاء مصيري مراهق متفوق دراسيًا يبدو نموذجيًا بكل الأوجه (وهو الدور الذي يجسده زريق)، ورجل يظهر أمام الآخرين بصورة التقي الملتزم عبر الإنترنت، فينجرف الاثنان معًا في لعبة تتجاوز حدود الشاشات، حيث تنتقل تحركاتهما الرقمية آثارها من الفضاء الافتراضي إلى الواقع الملموس. وتعرّف وسائل الإعلام المصرية الحادثة التي استلهمت الحكاية منها بـ"جريمة شبرا الخيمة"، التي وقعت عام 2024.

بحسب التحقيقات التي نشرتها الوسائل الإعلامية المصرية، عُثر في شقة مستأجرة بمدينة شبرا الخيمة على جثمان طفل يبلغ من العمر 15 عامًا، وقد أزيلت أحشاؤه ووضعت في كيس بجواره. وكشفت التحريات عن شبكة إجرام تعمل عبر منصات التواصل الاجتماعي المتخصصة في تجارة الأعضاء البشرية، حيث تواصل مع منفذ الجريمة شخص مصري يقيم بدولة الكويت بعد تعرفهما عبر إحدى هذه المنصات، وطلب منه اختيار أحد القاصرين لاستخراج أعضائه بمقابل مالي.

تتولى صياغة أحداث "لعبة جهنم" الكاتبة نجلاء الحديني، بينما يتحمل المخرج إسلام خيري مسؤولية التوجيه الفني، والمنتج مجدي الهواري مسؤولية الإنتاج. يُشار إلى أن هذا المسلسل ينتمي لسلسلة "القصة الكاملة.. دراما"، التي تقتبس أحداثها من الحكايات التي سبق أن بثها صاحب محتوى مصري معروف عبر برنامجه "القصة الكاملة"، والذي لقي إقبالًا واسعًا على منصات الفيديو. سيبدأ عرض الحلقات على منصة MBC شاهد اعتبارًا من 28 آب/أغسطس الجاري.